Schaan (ots) -Liechtenstein Life erweitert ab Oktober die fondsgebundene Lebensversicherung Liechtenstein Life Wealth um neue Gestaltungsmöglichkeiten für das langfristige Vermögensmanagement. Die neue Wealth-Police kann erstmals bis zum 120. Lebensjahr abgeschlossen werden und ermöglicht Todesfallleistungen an Hinterbliebene als lebenslange Rente. Kunden können somit effektiven Vermögensaufbau, flexibles Vermögensmanagement und steuerlich durchdachte Vermögensübertragung mittels Schenkungen in einem einzigen Vertrag über sehr lange Anlagehorizonte hinweg verbinden. Zahlreiche neue Funktionen wie ein gezieltes Anlaufmanagement für Einmalbeiträge, mehr Flexibilität bei Einzahlungen, erweiterte Termfix-Optionen und die Möglichkeit einer lebenslangen Rente als Todesfallleistung schaffen interessante zusätzliche Möglichkeiten der Vermögensstrukturierung für Kunden und damit neue Beratungsansätze für Vermittler.Mehr Zeit für Wachstum: Vermögensbildung für mehrere GenerationenDurch das künftig mögliche Endalter von 120 Jahren kann eingezahltes Kapital langfristig im Versicherungsmantel gehalten und für den kontinuierlichen, effektiven Vermögensaufbau mit sehr langen Anlagehorizonten eingesetzt werden.Auch die Möglichkeiten zur generationenübergreifenden Vermögensplanung nach den individuellen Wünschen und Zielen der Kunden werden im Rahmen des Produkt-Upgrades erweitert. Kunden können künftig noch präziser festlegen, unter welchen Voraussetzungen Vermögen an eine bezugsberechtigte Person ausbezahlt wird. Dafür stehen verschiedene Termfix-Regelungen zur Verfügung. Die Auszahlung kann beispielsweise an Schul-, Ausbildungs- oder Studienabschluss, Hochzeit, Geburt eines Kindes, Abschluss einer Aufstiegsfortbildung, Immobilienerwerb oder Unternehmensgründungen geknüpft werden.Auf diese Weise lässt sich Vermögen nicht nur übertragen, sondern seine Auszahlung gezielter und kontrolliert mit wichtigen Stationen im Leben der Begünstigten verbinden. Für Vermittler erweitern sich damit zugleich die Beratungsmöglichkeiten vom reinen Vorsorgemanagement hin zur langfristigen Strategie für Vermögensaufbau, -management und Übertragung des eingezahlten Kapitals über mehrere Generationen hinweg.Mehr Spielräume bei VermögensaufbauNeu ist außerdem, dass Kunden künftig zwischen Einmalanlagen, laufenden Einzahlungen oder einer Kombination aus beidem wählen und den Vermögensaufbau flexibel an die Lebensphase und die finanzielle Situation anpassen können. Während der gesamten Vertragslaufzeit sind Beitragspausen von insgesamt bis zu 36 Monaten möglich.Für Einzahlungen per Einmalbeitrag kann künftig ein strukturiertes Anlaufmanagement gewählt werden. Dabei wird das eingezahlte Kapital zunächst in einen schwankungsarmen Fonds mit geringer Risikoklasse investiert und anschließend über einen individuell gewählten Zeitraum in die persönliche Fondsauswahl umgeschichtet. So lässt sich insbesondere bei größeren Einmalanlagen das Risiko reduzieren, dass das gesamte Kapital zu einem ungünstigen Zeitpunkt investiert wird. Zusätzlichen Gestaltungsspielraum ermöglicht die Wealth-Police auch bei der Vermögensübertragung im Todesfall. Neben der bisherigen einmaligen Auszahlung kann für die bezugsberechtigte Person eine lebenslange Rentenzahlung vereinbart werden. Versicherungsnehmer können damit nicht nur festlegen, wer wie viel Vermögen erhält, sondern auch, wie es ausbezahlt wird. Damit entsteht eine weitere Alternative für eine steuer- und renditeoptimierte Vermögensübertragung im Rahmen des Versicherungsvertrags.Mehr Möglichkeiten für die langfristige BeratungLiechtenstein Life Wealth gehört zu den erfolgreichsten Produkten des Versicherers auf dem deutschen Markt, mit dem insbesondere der stark wachsende Bedarf nach intelligenten Lösungen für Erbschaften und Schenkungen adressiert werden kann. Für Vermittler bietet das Produkt-Upgrade der Wealth-Police vielfältige neue Beratungsansätze jenseits der klassischen Altersvorsorge sowie ein modernes NAV-Vergütungsmodell."Für Vermittler liegt der entscheidende Mehrwert dieses umfassenden Produktupdates darin, dass sie ihren Kunden eine übergreifende Vorsorge- und Vermögenslösung für jede Lebensphase und jeden Begünstigungswunsch anbieten können", sagt Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life Assurance AG. "Vermögensaufbau, Vermögensbewahrung, Nachfolge und Versorgung der nächsten Generation können langfristig zusammengedacht werden. Gerade bei vermögenden Kunden entsteht dadurch ein Beratungsansatz, der weit über die klassische Fondspolice hinausgeht."Über Liechtenstein LifeMit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit renommierten Investmentmanagern. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe The Prosperity Company AG, die derzeit rund 130 Mitarbeitende beschäftigt.Pressekontakt:Florian SemleDigitale Klarheit - Kommunikationsberatungt: +49 177 43 75 115m: florian.semle@digitale-klarheit.deOriginal-Content von: Liechtenstein Life Assurance AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163540/6362664