Fürth (ots) -Top-Start in den Monat Oktober! Bei NORMA kann der Herbst jetzt schon kommen: Ob gemütlicher Filmabend auf dem Sofa oder Spaziergang im bunten Laub - bei NORMA gibt es ab sofort jede Menge Snack- und Durstlöscher-Highlights noch günstiger. Denn der Lebensmittel-Discounter hat die Preise für zahlreiche Nüsse und Knabbereien der Eigenmarken ARDILLA und PFIFF sowie für viele Erfrischungsgetränke der Marke SURF gesenkt. Besonders deutlich fällt die Ersparnis beim ARDILLA Studentenfutter aus: Die 200-Gramm-Packung kostet jetzt nur noch 1,69 Euro statt 2,29 Euro - das sind 60 Cent oder rund 26 Prozent weniger. Auch bei den Getränken der Eigenmarke SURF lohnt sich der Griff ins Regal: Die Cola in der 0,33-Liter-Dose ist mit 29 statt 39 Cent ebenfalls knapp 26 Prozent günstiger.Auch bei den PFIFF-Klassikern wird es günstiger: Tortilla Chips und Erdnuss Flips kosten rund 20 Prozent weniger. Damit bleibt NORMA seinem Kundenversprechen treu und zeigt einmal mehr, dass es beim fränkischen Discounter immer "Mehr fürs Geld" gibt. Die aktuelle Preissenkung ist bereits die fünfte binnen weniger Wochen.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):ARDILLA Studentenfutter 200 gBislang: 2,29 EURJetzt: 1,69 EURARDILLA Premium Nuss Mix 200 gBislang: 3,79 EURJetzt: 2,99 EURARDILLA Cashewkerne 200 gBislang: 2,89 EURJetzt: 2,49 EURARDILLA Mandelkerne 125 g / 150 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURARDILLA Nussvariation 200 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURPFIFF Macadamia 125 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,49 EURPFIFF Tortilla Chips 300 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,19 EURPFIFF Cashew-Erdnuss-Mix 200 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,69 EURPFIFF Erdnüsse im Teigmantel 200 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,99 EURPFIFF Erdnuss Flips 200 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURPFIFF Linsenchips 90 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,79 EURPFIFF Kessel Chips 150 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,19 EURPFIFF Crunchos 125 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURSURF Cola 0,33 lBislang: 0,39 EURJetzt: 0,29 EURSURF Zitrone / Limette 1,5 lBislang: 0,65 EURJetzt: 0,49 EURSURF Zitrone / Limette 6 x 1,5 l / 9 lBislang: 3,90 EURJetzt: 2,94 EURSURF Orange 1,5 lBislang: 0,65 EURJetzt: 0,49 EURSURF Orange 6 x 1,5 l / 9 lBislang: 3,90 EURJetzt: 2,94 EURSURF Cola 1,5 lBislang: 0,65 EURJetzt: 0,49 EURSURF Cola 6 x 1,5 l / 9 lBislang: 3,90 EURJetzt: 2,94 EURSURF Cola Mix / Cola Mix Zero 1,5 lBislang: 0,65 EURJetzt: 0,49 EURSURF Cola Mix / Cola Mix Zero 6 x 1,5 l / 9 lBislang: 3,90 EURJetzt: 2,94 EURSURF Erfrischungsgetränke Zero 1,5 lBislang: 0,65 EURJetzt: 0,49 EURSURF Erfrischungsgetränke Zero 6 x 1,5 l / 9 lBislang: 3,90 EURJetzt: 2,94 EURSURF Apfelschorle 0,5 lBislang: 0,39 EURJetzt: 0,34 EURSURF Apfelschorle 3 lBislang: 2,33 EURJetzt: 1,99 EURBONA VITA Multibronch Kräuterbonbons 85 g / 110 gBislang: 1,09 EURJetzt: 0,54 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6362680