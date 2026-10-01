Fürth (ots) -
Top-Start in den Monat Oktober! Bei NORMA kann der Herbst jetzt schon kommen: Ob gemütlicher Filmabend auf dem Sofa oder Spaziergang im bunten Laub - bei NORMA gibt es ab sofort jede Menge Snack- und Durstlöscher-Highlights noch günstiger. Denn der Lebensmittel-Discounter hat die Preise für zahlreiche Nüsse und Knabbereien der Eigenmarken ARDILLA und PFIFF sowie für viele Erfrischungsgetränke der Marke SURF gesenkt. Besonders deutlich fällt die Ersparnis beim ARDILLA Studentenfutter aus: Die 200-Gramm-Packung kostet jetzt nur noch 1,69 Euro statt 2,29 Euro - das sind 60 Cent oder rund 26 Prozent weniger. Auch bei den Getränken der Eigenmarke SURF lohnt sich der Griff ins Regal: Die Cola in der 0,33-Liter-Dose ist mit 29 statt 39 Cent ebenfalls knapp 26 Prozent günstiger.
Auch bei den PFIFF-Klassikern wird es günstiger: Tortilla Chips und Erdnuss Flips kosten rund 20 Prozent weniger. Damit bleibt NORMA seinem Kundenversprechen treu und zeigt einmal mehr, dass es beim fränkischen Discounter immer "Mehr fürs Geld" gibt. Die aktuelle Preissenkung ist bereits die fünfte binnen weniger Wochen.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
ARDILLA Studentenfutter 200 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
ARDILLA Premium Nuss Mix 200 g
Bislang: 3,79 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
ARDILLA Cashewkerne 200 g
Bislang: 2,89 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
ARDILLA Mandelkerne 125 g / 150 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
ARDILLA Nussvariation 200 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,79 EUR
PFIFF Macadamia 125 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
PFIFF Tortilla Chips 300 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
PFIFF Cashew-Erdnuss-Mix 200 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
PFIFF Erdnüsse im Teigmantel 200 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
PFIFF Erdnuss Flips 200 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
PFIFF Linsenchips 90 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
PFIFF Kessel Chips 150 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
PFIFF Crunchos 125 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
SURF Cola 0,33 l
Bislang: 0,39 EUR
Jetzt: 0,29 EUR
SURF Zitrone / Limette 1,5 l
Bislang: 0,65 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
SURF Zitrone / Limette 6 x 1,5 l / 9 l
Bislang: 3,90 EUR
Jetzt: 2,94 EUR
SURF Orange 1,5 l
Bislang: 0,65 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
SURF Orange 6 x 1,5 l / 9 l
Bislang: 3,90 EUR
Jetzt: 2,94 EUR
SURF Cola 1,5 l
Bislang: 0,65 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
SURF Cola 6 x 1,5 l / 9 l
Bislang: 3,90 EUR
Jetzt: 2,94 EUR
SURF Cola Mix / Cola Mix Zero 1,5 l
Bislang: 0,65 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
SURF Cola Mix / Cola Mix Zero 6 x 1,5 l / 9 l
Bislang: 3,90 EUR
Jetzt: 2,94 EUR
SURF Erfrischungsgetränke Zero 1,5 l
Bislang: 0,65 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
SURF Erfrischungsgetränke Zero 6 x 1,5 l / 9 l
Bislang: 3,90 EUR
Jetzt: 2,94 EUR
SURF Apfelschorle 0,5 l
Bislang: 0,39 EUR
Jetzt: 0,34 EUR
SURF Apfelschorle 3 l
Bislang: 2,33 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
BONA VITA Multibronch Kräuterbonbons 85 g / 110 g
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,54 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6362680
Top-Start in den Monat Oktober! Bei NORMA kann der Herbst jetzt schon kommen: Ob gemütlicher Filmabend auf dem Sofa oder Spaziergang im bunten Laub - bei NORMA gibt es ab sofort jede Menge Snack- und Durstlöscher-Highlights noch günstiger. Denn der Lebensmittel-Discounter hat die Preise für zahlreiche Nüsse und Knabbereien der Eigenmarken ARDILLA und PFIFF sowie für viele Erfrischungsgetränke der Marke SURF gesenkt. Besonders deutlich fällt die Ersparnis beim ARDILLA Studentenfutter aus: Die 200-Gramm-Packung kostet jetzt nur noch 1,69 Euro statt 2,29 Euro - das sind 60 Cent oder rund 26 Prozent weniger. Auch bei den Getränken der Eigenmarke SURF lohnt sich der Griff ins Regal: Die Cola in der 0,33-Liter-Dose ist mit 29 statt 39 Cent ebenfalls knapp 26 Prozent günstiger.
Auch bei den PFIFF-Klassikern wird es günstiger: Tortilla Chips und Erdnuss Flips kosten rund 20 Prozent weniger. Damit bleibt NORMA seinem Kundenversprechen treu und zeigt einmal mehr, dass es beim fränkischen Discounter immer "Mehr fürs Geld" gibt. Die aktuelle Preissenkung ist bereits die fünfte binnen weniger Wochen.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
ARDILLA Studentenfutter 200 g
Bislang: 2,29 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
ARDILLA Premium Nuss Mix 200 g
Bislang: 3,79 EUR
Jetzt: 2,99 EUR
ARDILLA Cashewkerne 200 g
Bislang: 2,89 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
ARDILLA Mandelkerne 125 g / 150 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
ARDILLA Nussvariation 200 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,79 EUR
PFIFF Macadamia 125 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,49 EUR
PFIFF Tortilla Chips 300 g
Bislang: 1,49 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
PFIFF Cashew-Erdnuss-Mix 200 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,69 EUR
PFIFF Erdnüsse im Teigmantel 200 g
Bislang: 1,19 EUR
Jetzt: 0,99 EUR
PFIFF Erdnuss Flips 200 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
PFIFF Linsenchips 90 g
Bislang: 0,99 EUR
Jetzt: 0,79 EUR
PFIFF Kessel Chips 150 g
Bislang: 1,39 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
PFIFF Crunchos 125 g
Bislang: 1,29 EUR
Jetzt: 1,19 EUR
SURF Cola 0,33 l
Bislang: 0,39 EUR
Jetzt: 0,29 EUR
SURF Zitrone / Limette 1,5 l
Bislang: 0,65 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
SURF Zitrone / Limette 6 x 1,5 l / 9 l
Bislang: 3,90 EUR
Jetzt: 2,94 EUR
SURF Orange 1,5 l
Bislang: 0,65 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
SURF Orange 6 x 1,5 l / 9 l
Bislang: 3,90 EUR
Jetzt: 2,94 EUR
SURF Cola 1,5 l
Bislang: 0,65 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
SURF Cola 6 x 1,5 l / 9 l
Bislang: 3,90 EUR
Jetzt: 2,94 EUR
SURF Cola Mix / Cola Mix Zero 1,5 l
Bislang: 0,65 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
SURF Cola Mix / Cola Mix Zero 6 x 1,5 l / 9 l
Bislang: 3,90 EUR
Jetzt: 2,94 EUR
SURF Erfrischungsgetränke Zero 1,5 l
Bislang: 0,65 EUR
Jetzt: 0,49 EUR
SURF Erfrischungsgetränke Zero 6 x 1,5 l / 9 l
Bislang: 3,90 EUR
Jetzt: 2,94 EUR
SURF Apfelschorle 0,5 l
Bislang: 0,39 EUR
Jetzt: 0,34 EUR
SURF Apfelschorle 3 l
Bislang: 2,33 EUR
Jetzt: 1,99 EUR
BONA VITA Multibronch Kräuterbonbons 85 g / 110 g
Bislang: 1,09 EUR
Jetzt: 0,54 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6362680
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