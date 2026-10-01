Halle (Saale) (ots) -72 Kassen in 95 Kriterien geprüft - Bis zu 2,2 Prozentpunkte Abstand beim BeitragssatzDie Unterschiede zwischen den gesetzlichen Krankenkassen sind nach wie vor für Versicherte sehr relevant. Das zeigt der aktuelle Krankenkassentest von krankenkasseninfo.de. Nicht nur beim Zusatzbeitrag gibt es derzeit beträchtliche Unterschiede von bis zu 2,2 Prozentpunkten. Auch im Bereich der freiwilligen Leistungen, beim Kundenservice oder bei den Bonusprogrammen liefern sich die Kassen einen deutlichen Wettbewerb. Der große Testvergleich von krankenkasseninfo.de bewertete alle 72 geöffneten gesetzlichen Kassen.Vier AOKs erreichen BestbewertungAn der Spitze der Gesamtwertung stehen mit der Bestnote 1,0 vier Krankenkassen: die AOK Bayern, die AOK Hessen, die AOK Plus für Thüringen und Sachsen und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland. Ihnen folgen in der Spitzengruppe verschiedene regionale und bundesweite Betriebskrankenkassen, darunter die die BIG direkt gesund, die BKK mkk oder die energie BKK. Von den großen Ersatzkassen erhielt die HEK das beste Ergebnis. Weiterhin sind auch DAK-Gesundheit und hkk unter den besten 20 vertreten.Zusatzbeitrag allein sagt wenigEin günstiger Beitrag allein ist kein verlässlicher Hinweis darauf, welche Kasse für eine bestimmte Lebenssituation das beste Gesamtpaket bietet. Ein Blick auf einzelne Leistungsbereiche erst zeigt ein vollständiges Bild. Die mögliche jährlich wiederholbare Geldprämie im Bonusprogramm bewegt sich beispielsweise von Kasse zu Kasse zwischen 30 und 275 Euro. Bei professioneller Zahnreinigung ist eine Erstattungshöhe zwischen 20 Euro und 250 Euro pro Jahr möglich, bei Osteopathie bis zu 400 Euro.Test nach ZielgruppenEine Besonderheit des neuen Tests ist die Möglichkeit, die Ergebnisse nach verschiedenen Versichertengruppen auszuwerten. So gibt es Testvarianten für Azubis, Studierende, Schwangere, Selbstständige, Familien und Senioren - mit jeweils unterschiedlichen Ergebnissen im Ranking.Für Familien können beispielsweise Extra-Leistungen rund um Kinder und Vorsorge wichtig sein, während für Selbstständige die Wahltarife eine besondere Bedeutung haben können.Augen auf bei Details und ExtrasDer aktuelle Test erscheint in einer Phase, in der die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung zunehmend unter Druck steht. Trotz Sparzwängen legen manche Krankenkassen viel Wert darauf, das Leistungsangebot vollumfänglich für die Versicherten zu erhalten. Gerade im Detail kann der Krankenkassentest also sehr hilfreich sein, wenn man sich die Mühe macht, die Ergebnisse zu vergleichen. Die Testergebnisse können online bequem nach Krankenkasse, Bundesland und persönlicher Lebenssituation gefiltert werden.Jürgen Kunze von krankenkasseninfo.de:"Unser bewährter Test bietet Orientierung für Versicherte, die eine sichere Wahl für ihre Krankenkasse treffen möchten und dabei von ihrer eigenen Lebenssituation ausgehen. Wir empfehlen, nichts einfach so hinzunehmen sondern aktiv im Sinne von mündigen Verbrauchern zu reagieren "Der vollständige Krankenkassen Test (https://www.krankenkasseninfo.de/test/) 2026 mit allen 72 getesteten Krankenkassen ist auf krankenkasseninfo.de abrufbar.Die besten 12 Krankenkassen im Test- AOK Bayern - Testnote 1,0- AOK Hessen - Testnote 1,0- AOK Plus - Testnote 1,0- AOK Rheinland-Pfalz / Saarland - Testnote 1,0- BIG direkt gesund - Testnote 1,2- BKK Freudenberg - Testnote 1,2- BKK mkk - Testnote 1,2- BKK Wirtschaft & Finanzen - Testnote 1,2- energie-BKK - Testnote 1,2- Hanseatische Ersatzkasse (HEK) - Testnote 1,2- R+V BKK - Testnote 1,2- ZF BKK - Testnote 1,2Pressekontakt:Krankenkassennetz.de GmbHredaktion@krankenkasseninfo.deWaisenhausring 606108 Halle0345 6826600Original-Content von: krankenkassennetz.de GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183522/6362679