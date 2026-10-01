London/Berlin (ots) -whynow hat EMP Merchandise, Europas führenden Einzelhändler für Rock- und Popkultur-Merchandise, von der Warner Music Group übernommen und damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu seiner Vision gemacht, eine globale Plattform zu schaffen, die Künstler, Marken und Fans miteinander verbindet.Mit der Übernahme wird Europas führendes Ökosystem für Rock- und Metal-Fans in die whynow-Gruppe integriert, wodurch deren bestehende Geschäftsbereiche in den Feldern Medien, Lizenzierung und E-Commerce gestärkt und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Künstler und Rechteinhaber geschaffen werden, stärkere Fan-Communities aufzubauen, das Engagement zu vertiefen und neue Einnahmequellen zu erschließen.EMP wird Teil der rasant wachsenden Plattform von whynow und bringt seine einzigartige Rock- und Metal-Fangemeinde, seine Expertise im Direktvertrieb an Verbraucher sowie umfangreiche Lizenzpartnerschaften in ein bestehendes Unternehmen ein, das sein Publikum bereits durch Premium-Inhalte und digitalen Handel verbindet. Gemeinsam wird die fusionierte Gruppe Künstlern, Marken und Rechteinhabern eine zentrale Plattform bieten, auf der sie Inhalte erstellen, vermarkten und ihre Beziehungen zu den Fans vertiefen können.Im Rahmen der Transaktion errichtet whynow in Berlin einen wichtigen europäischen Standort und schafft damit eine Drehscheibe für die weitere Expansion der Gruppe auf dem europäischen Festland, während der weltweite Hauptsitz weiterhin in London verbleibt.Seit der Firmengründung im Jahr 1986 hat sich EMP zum führenden europäischen Einzelhändler für Rock- und Popkultur-Merchandise entwickelt. Das Unternehmen bedient mittlerweile mehr als 10 Millionen Kunden und hat sich als die Nummer eins unter den E-Commerce-Anbietern für Rock- und Metal-Merchandise etabliert. Mit einem der größten Sortimente an lizenzierten Merchandise-Artikeln in Europa arbeitet das Unternehmen über seine marktführende Direct-to-Consumer-Plattform mit Hunderten von Marken aus den Bereichen Musik, Unterhaltung und Lifestyle zusammen.Fred Casimir, Präsident von whynow Europe und Managing Director von EMP, dazu: "Im Laufe von 40 Jahren hat EMP eine der weltweit größten Fan-Communities aufgebaut. Durch die Integration von EMP in whynow erweitern wir unsere Plattform erheblich und ermöglichen es Künstlern und Rechteinhabern, ihr Publikumsökosystem über einen einzigen Partner zu verwalten und auszubauen - von Merchandising über E-Commerce und Lizenzierung bis hin zu Medieninhalten."Gabe Jagger, Gründer und CEO von whynow, ergänzt: "whynow basiert auf der Idee, dass großartige Inhalte, Handel und Community untrennbar miteinander verbunden sind. Durch die Aufnahme von EMP in die Gruppe wird diese Vision um Europas führendes Ökosystem für Rock- und Metal-Fans erweitert. Wo viele Künstler heute mit vier oder fünf verschiedenen Partnern zusammenarbeiten, schaffen wir eine einzige integrierte Plattform, die ihnen dabei hilft, ihr Publikum auszubauen, die Beziehungen zu ihren Fans zu stärken und ihr Geschäft auszuweiten."Bestehende Kunden, Partner und Lieferanten werden weiterhin mit ihren derzeitigen Teams zusammenarbeiten, während die Unternehmen eine schrittweise Integration einleiten, um neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit innerhalb der gesamten whynow-Gruppe zu erschließen.Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.Pressekontakt:Andy SaundersVelocity CommunicationsTel: + 44 (0) 7939 133050andy@velocitypr.co.ukSonja SchlichtCMM GmbHTel: + 49 (0) 511 16998916sonja@cmm-marketing.comOriginal-Content von: E.M.P. Merchandising HGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64581/6362695