Frankfurt am Main (ots) -Ein Abend voller Wertschätzung: Gestern wurden die Hamburg Producers Awards des FilmFest Hamburg verliehen. In der Kategorie "Deutsche Serien" wurden die NEUESUPER-Produzenten Simon Amberger, Rafael Parente und Korbinian Dufter für die fiktionale Thriller-Serie "Breitscheidplatz 19/12" ausgezeichnet.Die sechsteilige Serie feierte Weltpremiere im Rahmen des tiff - Toronto International Film Festivals und Deutschlandpremiere am vergangenen Wochenende beim FilmFest Hamburg. "Breitscheidplatz 19/12" wird ab dem 30. Oktober 2026 in der ARD Mediathek zu sehen sein.Die Jury begründet ihre Entscheidung u.a. wie folgt: "Produzentische Arbeit kann sehr unterschiedlich aussehen. Sie kann laut oder leise, sichtbar oder fast unsichtbar sein. Aber am Ende geht es immer darum, Verantwortung zu übernehmen, die richtigen Menschen zusammenzubringen und die Bedingungen zu schaffen, unter denen etwas Besonderes entstehen kann. [...] Unser Gewinnerprojekt ist so eines."Der 19. Dezember 2016 steht für einen der schwersten Terroranschläge in der Geschichte der Bundesrepublik. Zur Aufklärung der Amokfahrt auf einem Berliner Weihnachtsmarkt übermittelten die Behörden dem Untersuchungsausschuss umfangreiche Aktenbestände, viele Dokumente waren jedoch großflächig geschwärzt oder enthielten seitenweise Leerblätter - noch heute ist umstritten, ob der Anschlag hätte verhindert werden können. Hier knüpft "Breitscheidplatz 19/12" an: Schon in der Entwicklung setzte die Produktionsfirma NEUESUPER auf ein Team, das die Dramatik des Stoffes erzählt, ohne seine reale und gesellschaftliche Dimension aus dem Blick zu verlieren. Intensiv recherchiert, zeichnet Regisseur und Autor David Nawrath mit Co-Autor David Marian und dem Autorenteam das komplexe Bild der Ermittlungen und die Überwachung von Anis Amri als Gefährder. Zum hochkarätigen Darstellerensemble zählen Albrecht Schuch, Bayan Layla und Tamer Trasoglu in den Hauptrollen, sowie Wael Alkhatib, Jeanne Goursaud, Hanno Kofler u.a.Christoph Pellander, Geschäftsführer der ARD Degeto Film, gratuliert dem Team der NEUESUPER: "Der Anschlag vom 19. Dezember 2016 hat Menschen aus dem Leben gerissen, viele weitere verletzt und traumatisiert - und Fragen hinterlassen, die bis heute nicht vollständig beantwortet sind. Genau dort setzt 'Breitscheidplatz 19/12' an. Die Serie will das Geschehene nicht nacherzählen, sondern auf Grundlage intensiver Recherche den Blick auf die Vorgeschichte, die Ermittlungen und den Umgang mit einem bekannten Gefährder richten. Einen solchen Stoff zu erzählen, verlangt große Sorgfalt, Verantwortung und Haltung. Dass Simon Amberger, Rafael Parente und Korbinian Dufter für ihre jahrelange Arbeit nun mit dem Hamburg Producers Award ausgezeichnet werden, freut uns sehr. Herzlichen Glückwunsch an NEUESUPER und an alle, die vor und hinter der Kamera an dieser besonderen Serie gearbeitet haben."Simon Amberger, Produzent von "Breitscheidplatz 19/12": "Nach acht Jahren intensiver Arbeit und Recherche bedeutet uns diese Auszeichnung für 'Breitscheidplatz 19/12' sehr viel. Umso mehr, weil uns die Verantwortung gegenüber diesem wichtigen Stoff und insbesondere gegenüber den Menschen, deren Leben der Anschlag verändert hat, über all die Jahre begleitet hat. Dass die Serie nun diese Anerkennung erhält, ist für uns etwas ganz Besonderes. Der Preis gehört allen, die dieses Projekt vor und hinter der Kamera mitgetragen und überhaupt erst möglich gemacht haben. Vielen Dank!""Breitscheidplatz 19/12" ist eine Produktion der NEUESUPER in Koproduktion mit ARD Degeto Film, rbb, NDR und hr für die ARD. Verantwortliche Redakteure von "Breitscheidplatz 19/12" sind Christoph Pellander und Carolin Haasis (beide ARD Degeto Film), Kerstin Freels (rbb), Rike Steyer und Christian Granderath (beide NDR) und Jörg Himstedt (hr). Produzenten für NEUESUPER sind Simon Amberger, Rafael Parente und Korbinian Dufter.Pressekontakt:ARD Degeto FilmMyriam ThieserTel.: 069/1509-420E-Mail: myriam.thieser@degeto.deOriginal-Content von: ARD Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43013/6362691