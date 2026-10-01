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Investora 2026 mit neuem Besucherrekord!



01.10.2026 / 10:00 CET/CEST



Zürich, 1. Oktober 2026 - Die 14. Investora vom 16./17. September 2026 verzeichnete mit über 500 Teilnehmenden einen neuen Rekord. Die Managements von 31 an der SIX kotierten Small und Mid Caps sowie erstmals von vier Pre-IPO-Firmen und einer OTC-Gesellschaft präsentierten ihre Unternehmen und stellten sich in moderierten Q&As den Fragen von Investoren, Analysten und Journalisten. Weitere Höhepunkte bildeten Referate und Roundtables zu Kapitalmarktthemen sowie das Panel zu den Bilateralen III mit Magdalena Martullo-Blocher und Simon Michel. Als Organisatoren der Investora Zürich freuen wir uns über den grossen Zuspruch, der Format und Inhalt der Konferenz bestätigt. Wir danken den Unternehmensvertretern für ihre Präsentationen und den offenen Dialog sowie den Panel-Teilnehmenden für die anregenden und kontroversen Diskussionen. Die Präsentationen der teilnehmenden Gesellschaften stehen bis Ende Jahr zum Download bereit. Unser Dank gilt zudem den Sponsoren Baader Bank, SIX Swiss Exchange, Alantra, Devigus und Kellerhals Carrard für ihre Unterstützung und für ihre kreativen Standkonzepte, die stets für eine lebhafte Atmosphäre an der Konferenz sorgen. Weiter danken wir unseren Medienpartnern Finanz und Wirtschaft, awp Finanznachrichten und Agefi sowie dem IR-Dienstleister EQS Group. Last but not least danken wir Zweifel Weine für die stimmige Weinbegleitung und der Brauerei St. Johann für die gehaltvolle Bierauswahl zu den Apéros, der Eventfirma Russen&Berger für die perfekte Organisation vor Ort und allen weiteren Helferinnen und Helfern für die grossartige Unterstützung vor und während des Anlasses. Die 15. Investora wird am 15. und 16. September 2027 stattfinden. Laden Sie das «Save-the-Date» schon heute in Ihren Kalender . Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihre Teilnahme im nächsten Jahr. Geschäftsstelle Investora Zürich Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf 043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch



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