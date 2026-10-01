Berlin (ots) -Best Place Hamburg zieht nach seinem Start im März 2026 und offiziellem Projektvermarktungsbeginn im Juli eine erste Bilanz. "Wir haben 14 Projekte in die Vermarktung gebracht, generierten bis zu 600 Kundenanfragen pro Monat und haben seit Juli 17 Einheiten reservieren/beurkunden können", resümiert Gründer und Inhaber Danny Wolf. Ein weiterer Höhepunkt war die Schlüsselübernahme für die neue Büroetage im Streit's Haus (Jungfernstieg 38), mit der Danny Wolf gemeinsam mit Nikolai Dombrowski und Standortleiter Frank Stolz den Endspurt des Geschäftsjahres 2026 einläutete.Zukünftig werden Frank Stolz und sein Team ihre Kunden und Geschäftspartner im Streit's Haus begrüßen. Zur Standortwahl am traditionsreichen Jungfernstieg: "Wir sind hanseatisch und visionär", so Geschäftsführer Danny Wolf. Und weiter: "Unsere Standorte sind mehr als Büroflächen. Wir suchen stets bewusst einen Zugang zur Stadt, zu den besonderen Plätzen und zu den Menschen".Mit Hamburg hat sich die Best Place Gruppe strategisch an den vier deutschen Top-Standorten etabliert, denn Berlin, München, Frankfurt am Main und Hamburg kommen mit ihren Metropolräumen auf rund 24 Millionen Einwohnern und decken ganz unterschiedliche Standortmerkmale ab. In Hamburg konnte Best Place sich unter anderem durch seine Beteiligung als einer der Hauptsponsoren beim renommierten Idee Derby Meeting 2025 und 2026 erfolgreich auf sich aufmerksam machen.Unter der Leitung von Frank Stolz baute Best Place Hamburg bereits eine beachtliche Projekt-Pipeline mit Objekten von Bestandshaltern und Projektentwicklern auf. Eines der Top-Neubauprojekte ist Neo Living mit 32 Wohneinheiten in Hamburg-Bramfeld. Die 1- und 2-Zimmer-Apartments entsprechen mit ihrer Komfortausstattung genau dem Nachfragetrend von renditeorientierten Kapitalanlegern. Weitere Projekte in Harvestehude, Eppendorf, Eimsbüttel, Blankenese und Wandsbek sind in der Vorbereitung.Danny Wolf: "Wir haben eine enorme Geschwindigkeit aufgenommen, die für unsere Branche und die Zeit außergewöhnlich ist". Ergänzend fügt Nikolai Dombrowski hinzu: "In den ersten Monaten lag unser Fokus gezielt auf einer möglichst breiten Produktpalette vom Studio-Apartment bis zum Einfamilienhaus, um den Markt zu durchdringen. Das Angebot richtet sich sowohl an Eigennutzer als auch Kapitalanleger". Dies ist Best Place Hamburg unter anderem mit Objekten in Hamburg und Schleswig-Holstein gelungen. Mit bis zu 600 Kundenanfragen pro Monat hat Best Place das Vertrauen seiner Geschäftspartner bestätigen können.Standortleiter Frank Stolz zeigt sich vom Tempo und der Dynamik begeistert: "Für mich ist Best Place wie Hockey spielen: Teamgeist mit Schnelligkeit und Wendigkeit. Somit gelingt es uns, uns in diesem Marktumfeld nachhaltig zu positionieren. Gleichzeitig bringt Best Place gewachsene Strukturen, innovative Umsetzungsstrategien und langjährige Erfahrungen im Projektvertrieb mit, was den fachlichen Austausch und die gesamte Perspektive so einzigartig machen". Best Place Hamburg vergrößert bereits sein Team, um weitere Projektentwickler und Bestandshalter optimal betreuen zu können. "Alle Hamburger Entwickler sollen von unserer langjährigen Expertise profitieren können", so Danny Wolf.Das Leistungsspektrum von Best Place Hamburg umfasst die kostenlose Bewertung von Neubau- und Bestandsprojekten hinsichtlich aktueller Preisfindung und der Ausarbeitung unterschiedlicher Vertriebsgeschwindigkeitsmodelle samt Experteneinschätzung zu den zentralen Themen wie beispielsweise Marketing, Capex-Maßnahmen, Finanzierung und Rendite.Best Place, mehrfach ausgezeichnet mit den International Property Awards, zählt deutschlandweit zu den führenden Experten im Bereich der Vermarktung von Mehrfamilienhäusern im Einzelvertrieb. Nutzen Sie jetzt die Chance, um mit Frank Stolz über Ihr Projekt zu sprechen.Über Best Place:"Zuhause sein in bester Lage". Die Best Place Immobilien GmbH & Co. KG ist ein in Berlin, Unter den Linden 39, ansässiger Full-Service-Dienstleister im Bereich Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit über 150 Mitarbeitenden an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main, München, Hamburg und Spanien gehören wir zu den größten Vertriebsplattformen für Projektentwickler und Portfolio-Inhaber. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Projektentwicklung, Marketing, Vertrieb und Finanzierung. Außerdem legen wir außerordentlichen Wert auf einen exzellenten Kundenservice. Zur Best Place Gruppe gehören: Best Place Vertrieb, Best Place Finanz, Best Place Sachwerte, Best Place Investment und Best Place Zabel. In unserem Best Place Property Center, am Standort Unter den Linden 39, können über 80 Projekte erstmals multimedial entdeckt werden.Pressekontakt:BEST PLACE IMMOBILIEN I Unter den Linden 39 I 10711 BerlinFrank Stolz, Niederlassungsleiter HamburgMobil: 0151 507 132 11E-Mail: f.stolz@bestplace-immobilien.deOriginal-Content von: Best Place Immobilien GmbH & CO. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158467/6362703