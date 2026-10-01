Berlin (ots) -Sie planen den großen Coup, schmieden immer neue Pläne und scheitern doch jedes Mal auf herrlich komische Weise: Egmont Ehapa Media feiert mit der "LTB Enten-Edition" 75 Jahre kriminelle Kreativität. Zum Jubiläum im Herbst widmet Band 99 "75 Jahre im Spiel" den wohl hartnäckigsten Ganoven aus Entenhausen. Mit 22 Geschichten in zeigt Egmont Ehapa Media ab dem 6. Oktober 2026, warum die sympathisch-tollpatschige Bande seit Generationen für Spannung, Chaos und jede Menge Lacher sorgt.Seit 1951 haben die Panzerknacker nur ein Ziel: Dagobert Ducks Geldspeicher zu knacken und sich dessen Vermögen unter den Nagel zu reißen. Ob mit raffinierten Tricks, spektakulären Maschinen oder völlig verrückten Einfällen, ihre Pläne sind immer wieder zum Scheitern verurteilt. Doch Aufgeben kommt für die Panzerknacker nicht infrage. Genau diese Mischung aus unerschütterlichem Ehrgeiz und komischem Missgeschick macht sie zu einem festen Bestandteil der Comics aus Entenhausen.LTB-Verleger Jörg Risken zum Erfolgsrezept:"Die Panzerknacker schmieden seit 75 Jahren unermüdlich Pläne, um Dagobert Ducks Geldspeicher zu knacken. Dabei bescheren sie uns die besten Geschichten voller genialer Ideen, kurioser Pannen und unerschütterlichem Optimismus. Sie mögen immer wieder scheitern, doch sie verlieren ihr Ziel nie aus den Augen. Genau das macht sie seit Jahrzehnten zu echten Lieblingen unserer Comic-Fans."Erfunden wurde die Verbrecherbande unter ihrem Originalnamen "Beagle Boys" vom berühmten Disney-Zeichner Carl Barks. Den Namen "Panzerknacker" verdanken sie der deutschen Übersetzerin Dr. Erika Fuchs. Obwohl die Ganoven äußerlich kaum voneinander zu unterscheiden sind, lassen sie sich anhand ihrer Häftlingsnummern auseinanderhalten. Eine Ausnahme bildet Opa Knack: Statt einer Nummer trägt er die Aufschrift "Begnadigt".Die LTB Enten-Edition 99 "75 Jahre im Spiel" (D: EUR 9,99, A: EUR 10,50, CH: SFR 16.50) ist ab dem 6. Oktober 2026 im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich. Eine perfekte Beute für das Bücherregal und garantiert ein Coup, bei dem alle LTB-Fans auf ihre Kosten kommen.Für Rezensions- oder Verlosungsexemplare und Interviewtermine mit dem LTB-Verleger Jörg Risken, wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/6362700