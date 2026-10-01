DAX rutscht ab, Euro verliert an Stärke zum Dollar

Der DAX startet mit deutlichen Abschlägen in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich schwächer und notiert im frühen Handel im Minus. An den US-Märkten zeichnet sich ein uneinheitliches Bild ab. In Asien setzte der Nikkei 225 seine Aufwärtsbewegung fort und schloss den Handelstag deutlich fester.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Anleger steht heute die Entwicklung am Devisenmarkt. Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Mai 2025 gefallen. Auslöser sind die anhaltende Stärke des Dollar sowie deutlich gestiegene Anleiherenditen in den USA. Marktteilnehmer rechnen zunehmend mit einer restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank. Zusätzliche Aufmerksamkeit gilt den anstehenden US-Konjunkturdaten. Besonders der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe dürften Hinweise auf die Verfassung des amerikanischen Arbeitsmarktes liefern. Die Daten gelten als wichtige Orientierung für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Renk steht zum Handelsauftakt unter Druck. Die Aktie setzt ihre jüngste Schwächephase fort und markiert ein weiteres Mehrmonatstief. Am Markt wird zunehmend die Frage diskutiert, ob das hohe Produktionsniveau im Getriebegeschäft langfristig aufrechterhalten werden kann. Die Unsicherheit über die nachhaltige Wachstumsdynamik sorgt derzeit für Zurückhaltung bei Investoren.
Auch Barclays rücken in den Fokus der Anleger. Das britische Geldhaus profitiert von einem weiterhin günstigen Umfeld für Investmentbanken. Vor allem das Geschäft im Aktienhandel dürfte im dritten Quartal von einer hohen Marktaktivität getragen worden sein. Zudem sorgen robuste Kreditnachfrage und stabile Kundeneinlagen für Unterstützung im Bankensektor.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN2E9K
|7,99
|24280,025453 Punkte
|31,53
|Open End
|DAX
|Bear
|UR2NH1
|14,01
|26447,611648 Punkte
|17,94
|Open End
|DAX
|Bull
|UR0LT7
|3,85
|24696,456132 Punkte
|62,75
|Open End
|Platin
|Bull
|UG9AED
|2,57
|1438,173748 USD
|5,79
|Open End
|Nasdaq-100
|Bull
|UR2YN2
|7,96
|29911,55219 Punkte
|34,36
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.10.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Tesla Inc.
|Call
|UG2YR2
|2,47
|360,00 USD
|6,77
|16.12.2026
|Palantir Technologies Inc.
|Call
|UG2UH5
|15,38
|200,00 USD
|5,23
|13.01.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X0T
|1,08
|240,00 USD
|8,32
|16.12.2026
|SAP SE
|Call
|UN3N6L
|0,89
|220,00 EUR
|6,66
|17.03.2027
|DAX
|Put
|UR16W7
|6,34
|25600,00 Punkte
|28,20
|16.10.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.10.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG6H8N
|4,41
|16802,569971 Punkte
|3
|Open End
|Bayer AG
|Long
|HD0VV3
|5,11
|31,973898 EUR
|3
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|HD6S1R
|16,26
|15208,698805 Punkte
|2
|Open End
|Bayer AG
|Long
|UR11NW
|5,26
|43,162923 EUR
|10
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UN7CL9
|2,75
|35477,244267 Punkte
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.10.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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