Micron übertrifft mit Quartalszahlen und Ausblick die Erwartungen. Die Aktie bewegt sich nachbörslich dennoch kaum. Nach rund 500 Prozent Kursplus binnen eines Jahres hatte der Markt bereits viel vorweggenommen. Der KI-Boom beschert Micron kräftige Zuwächse. Im vierten Geschäftsquartal lagen der Umsatz und der bereinigte Gewinn je Aktie über den Erwartungen. An der Nasdaq gewann die Aktie nach Börsenschluss dennoch nur 0,37 Prozent auf 1.069,00 US-Dollar dazu. Binnen eines Jahres ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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