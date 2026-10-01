Was passiert, wenn ein Versicherer ins Wanken gerät? Ein neues Gesetz soll nun für solche Fälle vorsorgen und den Schutz der Kunden stärken. Gleichzeitig bringt es neue Spielregeln für die Branche - von einem Sicherungsfonds für die Schadenversicherung bis hin zu Solvency II. Wenn ein Versicherer in Schieflage gerät, soll der Schutz der Kunden künftig besser greifen. Dafür schafft Deutschland mit dem neuen Versicherungs-Sanierungs-Abwicklungs-und-Aufsichtsänderungs-Gesetz, kurz VSAAG, einen neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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