Finanz- und Versicherungsvermittler sollten ihren VSH-Schutz jährlich überprüfen. Aktuell geben der künftige § 34k GewO für Darlehensvermittler und der zunehmende KI-Einsatz in Maklerbüros besonderen Anlass dazu. Der AfW hat dafür seine kostenfreie VSH-Checkliste aktualisiert. Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung hat seine Checkliste zur Überprüfung der Vermögenschadenhaftpflicht (VSH) für Finanz- und Versicherungsvermittlern in der Version 2.6 veröffentlicht. Der Verband entwickelt das Instrument ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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