Cardano Prognose Oktober 2026: ADA durchbricht Mehrjahres-Widerstand - und jetzt?

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Die Cardano Prognose für Oktober 2026 bekommt ein neues Kapitel, denn ADA hat einen Mehrjahres-Widerstand durchbrochen. Der Kurs schloss bei $0,248 auf Wochenbasis und übertraf eine Zone, die den Preis jahrelang gedeckelt hatte. Analysten sehen $0,30 als erstes Kursziel, falls der Ausbruch in den kommenden Tagen bestätigt wird. Gleichzeitig ging der Amaru Node heute in seiner ersten Version live und stärkt die technische Basis des Netzwerks. FC Barcelona startete am 26. September ein Fan Lab auf der Cardano-Blockchain und bringt Millionen Fans ins Ökosystem. Die Frage bleibt, ob der Ausbruch hält oder sich als Fehlsignal entpuppt. Wer ADA beobachtet, sollte jetzt auch die Ebene darunter im Blick haben.

Was bedeutet der Ausbruch für die Cardano Prognose im Oktober?

Stakepool-Betreiber Sssebi hat eine entscheidende Veränderung auf dem ADA-Wochenchart identifiziert. ADA schloss über der Widerstandszone bei $0,24, die den Kurs seit Jahren gebremst hatte, berichtet The Crypto Basic am 30. September. Der Wochenschluss bei $0,248 liegt klar über dieser kritischen Marke. Sssebi warnt, dass diese Woche darüber entscheidet, ob der Ausbruch echt ist. Ein Rückfall unter $0,24 würde die bullische Struktur zerstören. Das Handelsvolumen fiel in den letzten 24 Stunden auf 505 Millionen Dollar, ein Rückgang von 28 Prozent, was die Unsicherheit im Markt widerspiegelt.

Falls der Ausbruch hält, liegt $0,30 als erstes Ziel bei einem Plus von 23 Prozent. Danach kommt $0,40 in den Blick, ein Anstieg von 64 Prozent. Analyst Dan Gambardello argumentiert ebenfalls, dass $0,40 erreichbar ist, und warnt davor, Cardanos Potenzial in diesem Zyklus abzuschreiben. Changelly setzt die September-Spanne auf $0,204 bis $0,256 mit einem Durchschnitt von $0,254. Gleichzeitig veröffentlichte Cardano den Amaru Node, den ersten Rust-basierten Node, laut CoinMarketCap, und die Mainnet-Blockproduktion ist für November geplant.

Die Marktkapitalisierung liegt bei 8,99 Milliarden Dollar, und ADA steht auf Platz 14 aller Kryptowährungen. Trotz all dieser Fortschritte braucht ADA bei $0,24 noch sehr viel Bewegung, um sein Allzeithoch von $3,10 auch nur ansatzweise zu erreichen. Genau in solchen Phasen schauen erfahrene Anleger auf die Ebene, die sich bewegt, bevor der Chart es tut.

Warum taucht Pepeto neben der Cardano Prognose immer wieder auf?

ADA braucht bei $0,24 und einer Marktkapitalisierung von 8,99 Milliarden Dollar milliardenschwere Zuflüsse, nur um sich zu verdoppeln. Historisch entstehen die großen Krypto-Gewinne eine Ebene tiefer, bei dem Projekt, das baut, während der Chart-Coin auf Bestätigung wartet.

Pepeto führt einen Presale durch und bietet gleichzeitig eine funktionierende Cross-Chain-Bridge und eine vollständige Börse, die bereits im Betrieb sind. Der Presale-Preis liegt bei $0,000000188, und bisher stehen $10,38 Millionen hinter dem Projekt.

Die Bridge sendet Token zwischen fünf Blockchains in weniger als einer Minute. Token werden auf einer Chain gesperrt und erscheinen auf der nächsten, sobald der Beweis verifiziert ist. Keine Wrapped Tokens, keine Gebühren, und ein fehlgeschlagener Versand rollt automatisch zurück. Die meisten Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transaktion, Pepeto verlangt nichts.

PepetoSwap arbeitet komplett ohne Handelsgebühren. Andere Börsen ziehen bei jedem Tausch von 1.000 Dollar zwischen 2,50 und 3 Dollar ab, Pepeto nimmt nichts. Die Börse verarbeitet täglich Trades im Wert von 50 Millionen Dollar mit Limit-Orders, DCA und Schutz gegen Frontrunning. Das Gesamtangebot bleibt über alle Chains auf 420 Billionen festgelegt.

Hinter dem Projekt steht der Mitbegründer des Pepe-Coins und ein Entwickler mit Erfahrung bei Binance. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, was das Risiko beseitigt, an dem die meisten neuen Coins früh scheitern. Jede neue Presale-Phase verkauft zu einem höheren Preis, sodass Warten echtes Geld kostet.

Zeigt die ADA-Prognose für Oktober auf etwas Größeres?

ADA liefert echte Fortschritte nach dem Ausbruch über den Mehrjahres-Widerstand. Aber bei $0,24 braucht der Coin noch sehr viel Anstieg, um echte Vielfache zu liefern. Pepeto hat bereits das, was ADA erst plant, eine funktionierende Börse, eine aktive Bridge und einen Scanner, alles zu einem Presale-Preis, bevor das Listing den Marktpreis setzt. Der Pepe-Mitbegründer, der Binance-Experte und das SolidProof-Audit sind nicht in Planung, sie sind bereits da. Die offizielle Pepeto-Website ist die Adresse, an der die frühen Wallets eingestiegen sind, bevor die breite Masse einen Grund hatte hinzuschauen. Wer nach dem Listing einsteigt, zahlt den Preis, den der Markt dann setzt. Jede Phase schließt, und die nächste öffnet teurer.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Warum beobachten Anleger Pepeto neben Cardano?

Pepeto bietet eine funktionierende Börse ohne Handelsgebühren und eine Cross-Chain-Bridge zum Presale-Preis, bei $10,38 Millionen eingesammeltem Kapital. Das Projekt wurde vom Pepe-Mitbegründer entwickelt und von SolidProof vollständig geprüft. Alle Informationen sind auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar.

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