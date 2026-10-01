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Dow Jones News
01.10.2026 10:33 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/DAX fällt mit steigenden Renditen unter 25.000

DJ MÄRKTE EUROPA/DAX fällt mit steigenden Renditen unter 25.000

DOW JONES--Europas Börsen sind mit Abgaben in den Handel am Donnerstag gestartet. Belastend wirkt weiter das hohe Zinsniveau an den Anleihemärkten. Mit 5,34 Prozent rentiert die 10-jährige US-Benchmarkanleihe auf neuen Dekadenhochs und auf einem für die Börsen weiter zu hohem Niveau. Rendite treibend sind gleich mehrere Faktoren, die von hoher Inflation, der Sorge vor einer Überschuldung der Staaten, bis hin zu zuletzt überraschend starken Wirtschaftsdaten und hohen KI-Investitionen reichen, die Umschichtungen am Anleihemarkt zur Folge haben.

Der DAX verliert 1,1 Prozent auf 24.929 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,1 Prozent nach unten. Der Euro handelt mit 1,1311 knapp behauptet zum Dollar.

Auch der Ölpreis zieht wieder an, nachdem er wegen eines Kontraktwechsels am Morgen noch zunächst tiefer notierte. Brent geht bei knapp 100 Dollar das Fass um. Dennoch wird im Handel die sich stabilisierende Versorgungslage im Nahen Osten positiv zur Kenntnis genommen. Nach einigen Schätzungen nähern sich die Liefermengen wieder dem Niveau vor dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Kpler schätzt, dass die Lieferungen in der Woche zum 27. September 12,5 Millionen Barrel pro Tag erreichten - nur 1 Million Barrel pro Tag unter dem Wert vor dem Konflikt.

Der September hat seinen Ruf als schwacher Börsenmonat einmal mehr bestätigt. Mit einem Minus von gut 4 Prozent war der September laut QC Partners für den DAX der zweitschlechteste Monat in den vergangenen drei Jahren. Dagegen sei der heute beginnende Oktober im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre positiv verlaufen. 21 positiven Ergebnissen stehen hier nur neun negative gegenüber.

Der Terminkalender hat am Donnerstag wenig zu bieten. Akzente könnte die Bekanntgabe des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA setzen. Die Prognose für September lautet auf 54,9 Punkte nach 54,6 zuvor.

Dank positiver internationaler Vorgaben und überzeugender Micron-Zahlen stemmen sich zumindest einige Chipwerte in Europa gegen den Abverkauf. Die Geschäftszahlen von Micron sind klar über den Erwartungen ausgefallen. Wichtig für die Märkte ist vor allem die Einschätzung, dass der KI-Investitionsboom weiter intakt ist. Infineon gewinnen 1,7 Prozent, ASML 0,2 Prozent oder STMicroelectronics 0,8 Prozent. Dagegen verlieren Suss 1,2 Prozent und Aixtron 2,7 Prozent.

Nach dem Pre-Close-Call zum dritten Quartal von Continental vom Vorabend geht es für die Continental-Aktie 0,7 Prozent nach oben. Die Citigroup spricht von einem positiven Verlauf. Die Reifen-Marge dürfte vermutlich bei 14,5 Prozent oder mehr liegen. Am Berichtstag stehen Pre-Close-Calls von Traton und Rational auf der Agenda. 

=== 
Index          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      6.201,68  -1,1   -67,34    6.269,02      7,1 
Stoxx-50        5.261,15  -1,2   -62,15    5.323,30      7,0 
DAX          24.929,27  -1,1  -269,92    25.199,19      1,8 
MDAX          30.510,36  -1,1  -332,17    27.039,42      -0,4 
TecDAX         3.974,68  -0,7   -26,64    3.091,28      9,7 
SDAX          18.225,95  -1,1  -204,52    13.062,07      6,1 
FTSE          10.431,26  -1,7  -174,74    10.606,00      5,0 
CAC           7.866,23  -1,2   -98,28    7.964,51      -3,5 
SMI          13.672,82  -1,1  -157,52    13.830,34      3,1 
ATX           6.750,71  -1,5  -105,29    6.856,00      26,7 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:08 Uhr 
EUR/USD          1,1311  -0,2  -0,0017     1,1328     1,1352 
EUR/JPY          179,02  +0,4   0,7000     178,32    178,4300 
EUR/CHF          0,9441  -0,3  -0,0025     0,9466     0,9480 
EUR/GBP          0,8541  +0,0   0,0003     0,8538     0,8550 
USD/JPY          158,25  +0,6   0,8600     157,39    157,1700 
GBP/USD          1,3242  -0,2  -0,0023     1,3265     1,3275 
USD/CNY          6,7045  +0,0   0,0015     6,7045     6,7045 
USD/CNH          6,7173  +0,1   0,0087     6,7086     6,7087 
AUS/USD          0,6946  +0,0   0,0003     0,6943     0,6953 
Bitcoin/USD      83.544,61  -0,1   -82,29    83.626,90   83.843,64 
 
ROHOEL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         92,14  +1,9    1,72      90,42 
Brent/ICE          99,6  +1,6    1,57      98,03 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.165,92  +0,2    9,93    4.155,99 
Silber           60,75  +0,6    0,34      60,41 
Platin         1.708,85  +0,2    2,60    1.706,25 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

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October 01, 2026 03:59 ET (07:59 GMT)

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