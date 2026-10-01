Salzburg (ots) -Wer in Bitcoin investiert, hält zwischendurch immer auch Euro - sei es für den nächsten Sparplan, eine offene Limit-Order oder einfach, weil das Geld schon überwiesen ist. Dieses Guthaben wird bei 21bitcoin ab heute mit 1,21% p.a. verzinst. Das Besondere: Kunden erhalten die Zinsen wahlweise in Euro oder automatisch und ohne Umtauschgebühr in Bitcoin. 21bitcoin ist damit der erste Anbieter in Europa, der Sparzinsen direkt in Bitcoin weitergibt."Bitcoin-Vermögensaufbau beginnt nicht erst mit dem Kauf, sondern mit dem Euro, der dafür bereitliegt. Bisher lag dieses Geld unverzinst herum. Jetzt arbeitet es und wer möchte, lässt die Zinsen automatisch zu Bitcoin werden. Damit wird sogar die Zeit zwischen zwei Käufen Teil des Vermögensaufbaus", sagt Daniel Winklhammer, Co-Founder & CEO von 21bitcoin.So funktioniert esDie Verzinsung gilt für das gesamte Euro-Guthaben auf dem 21bitcoin-Konto, ohne Mindestbetrag und ohne Bindung. Auch Beträge, die für eine Limit-Order oder den nächsten Auto-Invest Sparplan-Kauf vorgesehen sind, werden bis zur Ausführung verzinst. Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich gutgeschrieben - in Euro oder, auf Wunsch, direkt & kostenlos in Bitcoin.Das Angebot startet am 1. Oktober 2026 für alle berechtigten Neu- und Bestandskunden.Keine Krypto-SpekulationDie Zinsen stammen von der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG, die seit 2023 strategisch an 21bitcoin beteiligt ist. Das Euro-Guthaben liegt auf einem Treuhandkonto bei der Partnerbank, getrennt vom Vermögen von 21bitcoin und jederzeit verfügbar.Die Partnerbank verzinst das Guthaben als Tagesgeld. 21bitcoin reicht diese Zinsen vollständig und ohne eigene Marge an die Kunden weiter. Die Kundengelder werden weder für Kreditvergabe noch für Eigenhandel oder Krypto-Zinsstrategien eingesetzt. Wer die Auszahlung in Bitcoin wählt, lässt die erwirtschafteten Euro-Zinsen kostenlos umwandeln. Das Modell ist ein bewusster Gegenentwurf zu den Renditeversprechen, an denen in der Vergangenheit mehrere Krypto-Anbieter gescheitert sind.Ein weiterer Baustein der Bitcoin-FinanzplattformDas Zinsangebot ergänzt den seit Anfang 2026 gebührenfreien Bitcoin-Sparplan (Auto-Invest) und ist der jüngste Schritt in der Europa-Expansion des Salzburger Scale-ups. Für 2027 stehen zudem Bitcoin-besicherte Kredite, eine versicherte Cold-Storage-Verwahrung mit Proof of Reserves (einem öffentlich nachprüfbaren Nachweis der verwahrten Bestände) sowie eine Multisig-Lösung für die langfristige, nachlasssichere Verwahrung auf der Roadmap.Über 21bitcoin21bitcoin ist eine führende Bitcoin-Finanzplattform aus Österreich mit Fokus auf den DACH-Raum. Das 2021 von Daniel Winklhammer und Dominik Seibold gegründete Unternehmen verfügt über eine MiCAR-CASP-Lizenz der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) und ist u.a. in Deutschland bei der BaFin nach MiCAR Art. 65 notifiziert. Über 100.000 Nutzer haben bisher mehr als 650 Millionen Euro über die Plattform gehandelt. Seit 2023 ist die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG strategisch an 21bitcoin beteiligt. Die Mission: Bitcoin für Privatpersonen, Unternehmen und Finanzinstitute einfach, sicher und vertrauenswürdig zugänglich machen.Hinweis: Zinsen werden ausschließlich von der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG gewährt und von 21bitcoin weitergegeben. 21bitcoin übernimmt auf Wunsch des Kunden einen Umtausch der Zinsen in Bitcoin. Der angegebene Zinssatz ist variabel. Zinserträge unterliegen dem deutschen Kapitalertragsteuerabzug. Für Auto-Invest gilt in den ersten sieben Tagen eines neuen Auftrags die reguläre Kaufgebühr, ab Tag acht 0% gemäß den Auto-Invest-Konditionen. Investitionen in Bitcoin sind mit Risiken verbunden.Pressekontakt:21bitcoinClemens Jirasek I Head of Marketing & GrowthE-Mail: clemens.jirasek@fior.digitalWebsite: https://21bitcoin.app/Original-Content von: 21bitcoin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181544/6362768