Darmstadt (ots) -Hochwirksames Anti-Age mit maximaler Verträglichkeit: Mit ihrer ersten in Deutschland erhältlichen Anti-Age Linie bringt Curél, die Nr. 1 Marke für empfindliche Haut in Japan¹, japanische Skin-Longevity-Expertise in die tägliche Pflege. Inspiriert von J-Beauty und basierend auf Curéls ikonischer Ceramid-Technologie, setzt die Linie auf präventive Hautstärkung, sichtbare Ergebnisse und langfristige Hautgesundheit - selbst bei empfindlicher Haut.Denn Anti-Age folgt heute einem neuen Anspruch: nicht mehr aggressiv korrigieren, sondern die Haut frühzeitig stabilisieren und schützen. Skin Longevity steht für nachhaltige Wirksamkeit statt kurzfristiger Effekte - ein Ansatz, der zunehmend generationsübergreifend überzeugt.Curél übersetzt dieses neue Anti-Age-Verständnis in hochverträgliche Formulierungen mit japanischen Schlüsselwirkstoffen. Als ausgewiesener Experte für hautähnliche Ceramide, basierend auf über 40 Jahren Ceramid-Forschung des japanischen Konzerns Kao, ist Curél das perfekte Match für modernes Anti-Age.Mit zunehmendem Alter lässt die hauteigene Ceramid-Produktion nach - die Haut verliert Feuchtigkeit, wird trockener, sensibler und anfälliger für erste Alterungsanzeichen. Curéls bewährte Ceramid-Technologie setzt genau hier an: Sie stärkt die Hautbarriere, bewahrt Feuchtigkeit und schafft die Grundlage für eine glattere, widerstandsfähigere und sichtbar revitalisierte Haut.Neben den für Curél typischen hautähnlichen Ceramiden, die die Hautbarriere stärken und Feuchtigkeit langfristig einschließen, setzt die neue Anti-Age Linie auf weitere Power-Wirkstoffe. Ingwerwurzelextrakt ist bekannt dafür, feine Linien und Falten zu mildern und den Abbau der Hautelastizität zu verlangsamen, während Allantoin empfindliche Haut beruhigt, intensiv hydratisiert und die natürliche Zellerneuerung unterstützt.Das Ergebnis: sichtbar geglättete, gestärkte und revitalisierte Haut - sanft, hochverträglich und langfristig wirksam.Auch Studienteilnehmerinnen bestätigen die Wirksamkeit der neuen Linie*:- 90 % Zustimmung: Die Haut sieht revitalisiert aus*- 90 % Zustimmung: Die Haut sieht geschmeidig aus*- 90 % Zustimmung: Die Haut sieht strahlend aus*- Die Haut wirkt straffer und gefestigter - bereits nach 1 Woche* basierend auf einer 8-wöchigen klinischen Anwendungsstudie; n=21; 2016¹ Basierend auf INTAGE Inc. SRI Daten, Markt für Hautpflege Produkte für empfindliche Haut, März 2018 - Dez 2024, Umsatz WertDie Aufbauende Anti-Age Pflege für trockene, empfindliche Haut:Wie alle Produkte von Curél dermatologisch getestet, ohne Farbstoffe, ohne Duftstoffe, pH-neutral. Zudem auch für zu Ekzemen neigende Haut geeignet.Aufpolsternde Gel-EssenzDie mit Ceramiden angereicherte, feuchtigkeitsspendende Gel-Essenz hilft feine Linien zu reduzieren für eine prallere, glattere und strahlende Haut. Ihre leichte, gelbasierte Formel hydriert und beruhigt die Haut. Für eine verstärkte Wirkung der anschließenden Feuchtigkeitspflege.Inhalt: 140ml, UVP: 23,99 EURVerjüngende TagespflegeDie leichte Creme, die Ceramide wiederherstellt, sorgt für eine straffe, hydratisierte und verjüngte Haut. Sie verringert das Erscheinungsbild feiner Linien und Falten. Die verjüngende Tagespflege zieht ein wie ein Gel, spendet aber Feuchtigkeit wie eine Creme.Inhalt: 40g, UVP: 28,99 EURRegenerierende NachtcremeAufwachen mit gestraffter und strahlender Haut dank der hochkonzentrierten, ceramidreichen Nachtcreme, die die Haut nährt und tiefenwirksam mit Feuchtigkeit versorgt. Sie füllt die Hautfeuchtigkeits-Barriere während des nächtlichen Regenerationsprozesses durch ihre hochkonzentrierte Ceramid-Formel wieder auf.Inhalt: 40g, UVP: 28,99 EURDie Preisgestaltung obliegt einzig und allein dem Handel.* basierend auf einer 8-wöchigen klinischen Anwendungsstudie; n=21; 2016¹ Basierend auf INTAGE Inc. SRI Daten, Markt für Hautpflege Produkte für empfindliche Haut, März 2018 - Dez 2024, Umsatz WertÜber KaoKao stellt hochwertige Produkte her, die das Leben der Verbraucherinnen und Verbraucher auf der ganzen Welt bereichern. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken wie Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries und Molton Brown ist Kao Teil des Alltags der Menschen in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industriezweigen beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.530 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit rund 34.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und blickt auf eine 137-jährige Innovationsgeschichte zurück. Bitte besuchen Sie die Website der Kao Group für aktuelle Informationen https://www.kao.com/global/en/.Pressekontakt:MSL Group Germany GmbHOtto-Meßmer-Straße 1, 60314 Frankfurt am MainLaura Gillertlaura.gillert@mslgroup.comOriginal-Content von: Curél, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179249/6362758