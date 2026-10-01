Köln (ots) -Was heute wichtig ist, warum es relevant ist und was dahintersteckt: Mit dem neuen Nachmittagsupdate 1630 erweitert 0630 - der News-Podcast sein Angebot für junge Nachrichteninteressierte. Neben der bekannten Morgenfolge liefert das neue Format künftig jeden Werktag auch am Nachmittag einen kompakten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen des Tages, ordnet Ereignisse verständlich ein und bietet Orientierung in einer zunehmend komplexen Nachrichtenlage.Zum zehnten funk-Geburtstag kooperieren mit 0630 - der News-Podcast (https://www.ardsounds.de/sendung/0630-der-news-podcast/urn:ard:show:6ee1f347f4e3de26/), PlanetPolitics (https://www.tiktok.com/@planet_politics) und nicetoknow - drei etablierte Formate aus dem WDR Newsroom mit funk. Die Formate werden weiterhin vom WDR Newsroom für funkproduziert. Mit diesem Schritt bauen WDR und funkihre bestehende Zusammenarbeit weiter aus und bündeln ihre Kompetenzen im Bereich Nachrichten für junge Zielgruppen."Durch die Zusammenarbeit bilden wir den WDR-funk-Newskosmos und entwickeln diesen innerhalb der nächsten Jahre weiter", sagt Stefan Spiegel, Head of Content bei funk. Ziel ist es, die Nachrichtenkompetenz junger Menschen zu stärken und dafür die jeweiligen Stärken beider Häuser zusammenzuführen."WDR Newscampus und funk, das matcht einfach. Wir haben in Köln jungen Nachrichtenjournalismus erfolgreich gemacht mit Formaten wie nicetoknow oder 0630, die wir nun einbringen, und gleichzeitig profitieren wir von der Expertise in Mainz, wo Plattformwissen und Zielgruppenverständnis auf absolutem Topniveau vorhanden sind", sagt Stefan Brandenburg, WDR-Chefredakteur.Die drei Formate werden im Rahmen einer Multiplattformstrategie ausgespielt und sprechen ihre Zielgruppen dort an, wo sie sich ohnehin aufhalten. Ein gemeinsamer Schwerpunkt von funk und WDR ist dabei das datenbasierte Arbeiten: Beide Partner nutzen fundierte Zielgruppen- und Plattformdaten, um Inhalte gezielt weiterzuentwickeln.Im Mittelpunkt aller drei Formate steht das Ziel, Nachrichten so zu erklären, dass sie wirklich verstanden werden - klar, eng an der Lebensrealität junger Menschen und ohne den Anspruch auf journalistische Qualität zu verlieren.Die drei Formate im Überblick:0630 bringt die wichtigsten Nachrichten des Tages kompakt und verständlich auf den Punkt. Der Podcast ist Teil des tagesaktuellen digitalen Angebots des WDR Newsroom für junge Menschen. Zum Start bei funkwird das Angebot erweitert: Die Nachmittagsshow 1630 bringt News mit neuen Hosts auch zum Feierabend zur Community.Planet Politics bringt jungen Menschen politische Hintergründe nahe. Inhaltlich setzt das Format auf zwei Schwerpunkte: Zum einen erklärt es aktuelle politische Entwicklungen aus Deutschland und der Welt. Zum anderen greift es Themen auf, die besonders in sozialen Netzwerken diskutiert werden - auch dann, wenn sie in klassischen Nachrichtenformaten noch keine große Rolle spielen.nicetoknow ergänzt neben den News-Podcasts 0630 und 1630 das tagesaktuelle digitale Angebot für Menschen zwischen 14 und 29. Das Format erreicht täglich Millionen Views und gehört zu den erfolgreichsten journalistischen Formaten auf TikTok in Deutschland. Mit dieser Kooperation mit funk wird nicetoknow erstmals plattformübergreifend auch auf Instagram, YouTube und Snapchat präsent sein und sein Angebot für die Zielgruppe deutlich erweitern.Weitere Infos gibt es hier: funk-Presseportal und in der WDR Presselounge (https://presse.wdr.de/plounge/index.html)Pressekontakt:WDR KommunikationT. 0221-220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6362757