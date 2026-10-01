Berlin (ots) -Anja Piel ist ab dem 1. Oktober neue alternierende Vorsitzende des Bundesvorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund und vertritt hier die Versichertenseite. Im Hauptamt ist Piel Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Den Vorsitz teilt sie sich mit Alexander Gunkel, der die Gruppe der Arbeitgeber vertritt. Er ist hauptamtlich Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA).Der Vorsitz wechselt zwischen den alternierenden Vorsitzenden jährlich zum 1. Oktober. Gewählt werden die Vorsitzenden von den Mitgliedern des Bundesvorstandes, einem aus 22 Mitgliedern bestehenden Selbstverwaltungsorgan der Deutschen Rentenversicherung Bund.In der Bundesvertreterversammlung übernimmt Heribert Jöris als Vertreter der Arbeitgeber den Vorsitz. Jöris ist Geschäftsführer für Sozial- und Tarifpolitik beim Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB). Er löst Uwe Hildebrandt als alternierenden Vorsitzenden ab, der die Versichertenseite vertritt. Hildebrandt war zuletzt Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) im Landesbezirk Südwest.Informationen zur Selbstverwaltung der Deutschen RentenversicherungBundesvorstand und Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund nehmen Aufgaben wahr, die alle 16 Rentenversicherungsträger in Deutschland betreffen. Sie vertreten die Interessen der Deutschen Rentenversicherung gegenüber der Politik und klären grundsätzliche Rechtsfragen, um eine einheitliche Rechtsanwendung bei allen Rentenversicherungsträgern sicherzustellen.Alle Mitglieder der Selbstverwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund arbeiten ehrenamtlich. Sie werden in Sozialwahlen gewählt. Die nächste Sozialwahl findet 2029 statt. Mehr Informationen zur Selbstverwaltung unter www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/selbstverwaltung (https://www.deutsche-rentenversicherung.de/Bund/DE/Ueber-uns/Selbstverwaltung/selbstverwaltung_node.html) im Internet.Pressekontakt:Una GroßmannTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/6362752