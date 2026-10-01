Eschborn (ots) -Mehr als ein Jahrhundert, nachdem Hamilton seine ersten kissenförmigen Uhren vorgestellt hat, kehrt die American Classic Cushion Kollektion mit einer Designsprache zurück, deren Wurzeln in einer der prägendsten Epochen der Uhrmacherkunst liegen.Inspiriert von den Hamilton-Modellen Cushion Plain und Cushion Engraved aus dem Jahr 1926 greift die neue Kollektion die geometrischen Formen, charakteristischen Proportionen und architektonischen Einflüsse auf, die die Art-déco-Epoche geprägt haben. Die Uhren verbinden ausgewogene Symmetrie mit einer markanten Präsenz am Handgelenk. Sie spiegeln eine Zeit wider, in der Armbanduhren sich sowohl als praktische Zeitmesser als auch als Ausdruck des persönlichen Stils etablierten.Das Herzstück der Kollektion bildet das neue Kaliber H-42 mit Handaufzug - einem Uhrwerk, das auf das in den 1970er Jahren eingeführte, renommierte Peseux 7001 zurückgeht. Sein außergewöhnlich schlankes Profil ermöglicht es Hamilton, stilvolle Zeitmesser mit einem Durchmesser von 30 mm und 34 mm zu erschaffen und dabei die Authentizität und den Charme einer mechanischen Uhr zu bewahren.Das H-42 Kaliber wurde für die Uhrenträgerinnen und -träger von heute weiterentwickelt. Es verfügt über eine Spiralfeder aus Nivachron sowie eine auf 57 Stunden verlängerte Gangreserve. Damit vereint es den Reiz eines klassischen Handaufzugswerks mit der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit, die man von einem modernen Zeitmesser erwartet.Angesichts des wachsenden Interesses an Vintage-Uhren und kleinerer Formate lässt die American Classic Cushion Kollektion den unverwechselbaren Charme der 1920er Jahre für die Sammlerinnen und Sammler von heute wieder aufleben.Die Cushion Kollektion umfasst gravierte Gehäuseoptionen sowie Modelle aus Stahl und mit PVD-Beschichtung in Gelbgold, deren Finishes von sandgestrahlten Texturen bis hin zu Zifferblättern im Emaille-Stil und mit Sonnenschliff-Oberflächen reichen. Durch die Kombination von Archiv-Inspirationen mit moderner Technik führt die Kollektion eine der markantesten historischen Formen von Hamilton in ein neues Zeitalter.Die Hamilton American Classic Cushion Mechanical 30 mm und 34 mm ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 995 Euro bzw. 1.095 Euro (gelbgold PVD) inklusive 19 % Mehrwertsteuer bei ausgesuchten Händlern sowie im Onlineshop von Hamilton erhältlich.Pressekontakt:Nadine BeckerMarketing & Public Relations | HAMILTON GermanyTHE SWATCH GROUP (DEUTSCHLAND) GMBHFRANKFURTER STR. 20 | 65760 ESCHBORNPhone +49 (0) 6196 88777 - 1362| mobile +49 (0) 1511 4217169E-Mail: Nadine.Becker@swatchgroup.comOriginal-Content von: Hamilton, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156704/6362783