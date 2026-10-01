SHENZHEN, CHINA (ots) -Das kompromisslose Foldable-Flaggschiff kombiniert eine 200-MP-ZEISS-Hauptkamera, eine ZEISS APO-Telekamera und einen 6900-mAh-BlueVolt-Akku.Media OutReach Newswire - vivo hat heute angekündigt, dass das vivo X Fold6 ab dem 1. Oktober in Europa erhältlich sein wird. Als kompromissloses Foldable-Flaggschiff konzipiert, kombiniert das X Fold6 eine 200-MP-ZEISS-Hauptkamera mit einer ZEISS APO-Telekamera und ist das erste Foldable von vivo, das einen Telekonverter unterstützt: den vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 mit einer äquivalenten Brennweite von 200 mm. Ein 6900-mAh-BlueVolt-Akku, Wasserbeständigkeit nach IPX8 und IPX9, Staubschutz nach IP5X sowie das neue OriginOS 7 Fold runden ein Foldable ab, bei dem das große Display weder zu Lasten der Kameraleistung noch der Akkulaufzeit geht.[1]ZEISS-Fotografie auf Flaggschiff-Niveau ohne KompromisseIn Fortführung der langjährigen Imaging-Partnerschaft zwischen vivo und ZEISS integriert das X Fold6 das gemeinsam entwickelte vivo ZEISS Imaging System für ein herausragendes Aufnahmeerlebnis.Die 200-MP-ZEISS-Hauptkamera nutzt den gemeinsam von vivo und Samsung definierten Samsung HPB Large Sensor und ist mit ZEISS T* Coating sowie optische Bildstabilisierung (OIS) mit CIPA 4.5 Professional Stabilization ausgestattet. So liefert sie außergewöhnliche Klarheit und bewahrt feine Details sowohl auf Reisen als auch in alltäglichen Momenten. Ergänzt wird sie durch die ZEISS APO-Telekamera - die erste ZEISS APO-zertifizierte Telekamera in einem Foldable-Smartphone. Sie verwendet den verbesserten Sony LYTIA 602 Large Sensor mit vivos VCS-Technologie. Dank 3-fach-Periskopdesign, einer äquivalenten Brennweite von 70 mm, Tele-Makro-Funktion und bis zu 100-fachem ZEISS HyperZoom lassen sich entfernte Landschaften, Architektur, Konzerte und Sportveranstaltungen präzise einfangen. Eine 50-MP-ZEISS-Ultraweitwinkelkamera komplettiert das Kamerasystem, während der vivo Imaging Chip V3+ die Bildverarbeitung für schärfere Aufnahmen, weniger Bildrauschen und eine höhere Energieeffizienz optimiert.[2]Für noch mehr Reichweite unterstützt das X Fold6 den vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2, der auch mit dem vivo X300 Ultra eingesetzt wird. Das System ermöglicht in den Modi Foto, Porträt, Landschaft, Schnappschuss, Video, Bühne, Zeitraffer und Pro eine äquivalente Brennweite von 200 mm und eignet sich damit besonders für Aufnahmen aus großer Distanz, etwa bei Konzerten oder Sportveranstaltungen. Der Extender ist 96 mm lang und wiegt 153 g - und bietet damit zusätzliche Reichweite in einem handlichen Format.Aufbauend auf diesem leistungsstarken Kamerasystem deckt eine Reihe von Aufnahmefunktionen auf Flaggschiff-Niveau alles ab - von schnellen Bewegungen bis hin zu anspruchsvollen Videoaufnahmen.Motion Portrait 2.0 wurde entwickelt, um spontane Momente des Lebens festzuhalten. Die Funktion kombiniert eine reaktionsschnelle Auslösung, intelligente Motivverfolgung und fortschrittliche Porträtverarbeitung, um Kinder und Haustiere auch in Bewegung mühelos zu fotografieren und authentische Erinnerungen genau im richtigen Moment einzufangen.Für noch bessere Porträts sorgt Night Flash Portrait in Verbindung mit dem Multi-Focal Zoom Flash: Selbst bei Gegenlicht und wenig Licht entstehen detailreiche Strukturen und natürliche Hauttöne. Für Konzerte und Live-Auftritte liefert der neue Stage Mode besonders klare Teleporträts von der Bühne, unterstützt durch die Algorithmen Magic 2.0 und NICE 3.0. Gleichzeitig ermöglicht er Dolby Vision Video in 4K mit 60 fps für lebendige und realitätsnahe Aufnahmen. Zusammen mit dem großzügigen aufgeklappten Display macht das vivo X Fold6 Live-Aufnahmen immersiver und intuitiver: Bildausschnitt wählen, Vorschau prüfen und besondere Momente sicher festhalten wird damit einfacher denn je.Split-Screen Preview bietet eine intelligentere und intuitivere Möglichkeit, Augenblicke einfacher und kreativer festzuhalten. Auf dem Außendisplay steht nicht nur ein Teleprompter zur Verfügung, der beim Filmen mit der Hauptkamera vorbereitete Texte einblendet und so professionellere Inhalte erleichtert. Das Interactive Cover Screen kann während Foto- und Videoaufnahmen außerdem dynamische Animationen anzeigen, um die Aufmerksamkeit von Kindern und Haustieren auf sich zu ziehen. Zusätzlich ermöglicht Left-Screen Preview, bereits aufgenommene Bilder auf der linken Displayhälfte zu prüfen, während rechts weiterhin die Live-Kameraansicht geöffnet bleibt. So lassen sich Fotos vergleichen und verwalten, ohne die Aufnahme zu unterbrechen.6900-mAh-BlueVolt-Akku im Foldable-FormfaktorDas X Fold6 integriert einen 6900-mAh-BlueVolt-Akku und misst aufgeklappt dennoch nur bis zu 4,4 mm. Damit verbindet es eine hohe Akkukapazität mit einem schlanken Foldable-Design. Für flexibles Laden unterstützt es 80W Wired FlashCharge, 40W Wireless FlashCharge und Wireless Reverse Charging.[3]Das X Fold6 nutzt Silicon Anode Technology der fünften Generation, um eine höhere Energiedichte und verbesserte Langlebigkeit zu erreichen. So lässt sich eine große Kapazität in einem außergewöhnlich schlanken Foldable-Gehäuse unterbringen. Ergänzt wird dies durch die Semi-Solid-State Battery der dritten Generation, die die Entladeleistung bei niedrigen Temperaturen und niedriger Spannung deutlich verbessert und selbst unter extremen Bedingungen bis -20 °C eine zuverlässige Energieversorgung sicherstellt. Das BlueVolt Battery System optimiert den Energieverbrauch intelligent - bei niedrigem Akkustand ebenso wie bei verbundenen Geräten oder hoher Leistungsanforderung.Trotz des großen Akkus bleibt das X Fold6 außergewöhnlich schlank, leicht und ausgewogen und liegt angenehm in der Hand. Es verbindet hochwertige Verarbeitung mit Alltagstauglichkeit und ist in zwei Farben erhältlich: Prism Black und Horizon Blue. Die Variante Prism Black misst aufgeklappt etwa 4,4 mm und wiegt lediglich 228 g, während Horizon Blue aufgeklappt 4,8 mm misst und 235 g wiegt.[4]Das schlanke Profil wird durch vivos charakteristisches Minimal-Ring-Kameradesign ergänzt. Das farblich nahtlos abgestimmte Kameramodul fügt sich harmonisch in das Gehäuse ein und sorgt für einen klaren, einheitlichen Look. Sanft abgerundete Ecken, ausgewogene Proportionen, ein verfeinerter 2,5D-Metallrahmen mit flachen Kanten und besonders schmale Displayränder ergeben ein elegantes, visuell homogenes Design und verstärken das immersive Display-Erlebnis.Immersive Dual-Displays und robuste AlltagstauglichkeitFür das visuelle Erlebnis sorgt das ZEISS Master Color Display. Das Gerät kombiniert ein 8,02-Zoll-Innendisplay mit Samsungs M14-Leuchtmaterial und ein 6,51-Zoll-Außendisplay mit BOEs Q11-Leuchtmaterial. Das ermöglicht eine höhere Leuchteffizienz, einen geringeren Energieverbrauch, eine klarere Bewegungsdarstellung und eine längere Lebensdauer. Beide Backplanes nutzen 8T-LTPO-Technologie mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz, adaptiver Dimmung und bis zu 5.000 Nits lokaler Spitzenhelligkeit. Eine besonders niedrige Mindesthelligkeit von 1 Nit sorgt zudem für angenehmes Ablesen bei Nacht.Für anspruchsvolle Arbeitstage und häufige Reisen verbindet das X Fold6 sein hochwertiges Design mit Wasserbeständigkeit nach IPX8 und IPX9 sowie Staubschutz nach IP5X. Damit bietet es zusätzliche Sicherheit in wechselnden Umgebungen, ohne das immersive Foldable-Erlebnis einzuschränken.[5]Mit verbesserter Hardware und intelligenten Netzwerklösungen sorgt das vivo X Fold6 dafür, dass professionelle Nutzer zuverlässig verbunden bleiben. Der 1+4 Communication Chipset passt sich dynamisch an komplexe Umgebungen an, verbessert Mobilfunk- und WLAN-Leistung und sorgt so für stabile Signale und eine reibungslose Verbindung bei Online-Meetings und alltäglichen Aufgaben.OriginOS 7 Fold für produktives Arbeiten unterwegsAuf dem vivo X Fold6 läuft das neue OriginOS 7 Fold. Angetrieben von der Origin Smooth Engine bündelt OriginOS 7 Fold Rechenleistung, Arbeitsspeicher, Speicher und Rendering, um selbst bei mehreren gleichzeitig geöffneten Apps eine flüssige Bedienung sicherzustellen.Im Zentrum steht Origin Workbench, das flexibles Multitasking auf dem großen Foldable-Display ermöglicht. Mit Multi-Split Screen lassen sich bis zu vier Apps gleichzeitig in einem anpassbaren Kachel-Layout ausführen. AI Cross-App Drag vereinfacht Multitasking zusätzlich, indem Inhalte direkt zwischen Apps verschoben werden können.[6]Zusätzliche Unterstützung für Multitasking liefert die Dimensity 9500 Super Edition, die vivo und MediaTek gemeinsam für das X Fold6 entwickelt haben. Zusammen mit der Ultra-Efficient Concurrent Engine, die Grafikaufgaben auslagert und die Leistungsaufnahme ausbalanciert, verbessert sie die Energieeffizienz bei intensiven Multitasking-Szenarien.Für höhere Produktivität über das Smartphone hinaus ermöglicht vivo Office Kit eine reibungslose Zusammenarbeit über mehrere Geräte hinweg und unterstützt effizientes Arbeiten unterwegs. Wird das X Fold6 mit einem kompatiblen Monitor oder Fernseher verbunden, verwandelt der Desktop Mode das Gerät in einen desktopähnlichen Arbeitsplatz. Dokumente, Präsentationen und Kommunikation lassen sich so flexibler verwalten - ohne einen separaten Computer mitführen zu müssen.Zum Schutz dieser umfangreichen Workflows bietet das X Fold6 robuste Sicherheitsfunktionen. Security Shield schützt Systemanwendungen, geräteübergreifende Kommunikation und Netzwerke umfassend. Sensible Nutzerdaten werden proaktiv geschützt, indem riskante App-Installationen, unsichere Netzwerkverbindungen und unautorisierte Berechtigungsanfragen kontinuierlich erkannt werden.VerfügbarkeitIn Deutschland, Österreich und der Schweiz startet der Verkauf des vivo X Fold6 am 1. Oktober über den offiziellen vivo Webshop (vivo-official.com). Bei jedem Kauf profitieren Kundinnen und Kunden von einer kostenlosen Garantieverlängerung um ein Jahr (zusätzlich zur zweijährigen Standardgarantie), fünf Jahren Garantie auf den Akku, einem einjährigen Displayschutz sowie drei Monaten Google AI Pro inklusive 5 TB Google-Cloud-Speicher. Wer sich zwischen dem 1. und 31. Oktober für das X Fold6 entscheidet, erhält außerdem die vivo WATCH GT 2 als Gratis-Beigabe.[1] "200 mm äquivalent" bedeutet, dass bei Verwendung des X Fold6 zusammen mit dem vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 und aktivierter Telephoto-Extender-Funktion in der Kamera-App eine optische Brennweite entsprechend 200 mm erreicht werden kann.[2]Die Pixelanzahl kann je nach Kameramodus variieren und hängt von der tatsächlichen Nutzung ab.[3]Das Gerät unterstützt bis zu 80W Wired FlashCharge; hierfür sind das offizielle FlashCharge-Ladegerät und das Original-Ladekabel erforderlich. Das Gerät unterstützt bis zu 40W Wireless FlashCharge; ein kabelloses vivo-Ladegerät mit mindestens 40 W muss separat erworben werden. 80W FlashCharge bedeutet, dass das X Fold6 mit einem Standardladegerät von vivo/JOVI/iQOO verwendet wird, das eine maximale Ladeleistung von 80 W unterstützt. Die tatsächliche Ladeleistung wird je nach Nutzungsszenario dynamisch angepasst. 40W Wireless FlashCharge bedeutet, dass das Smartphone bei Verwendung mit dem offiziellen vivo FlashCharger und USB-Kabel sowie dem vivo 50W Vertical Wireless Charger 2 (oder iQOO 50W Vertical Wireless Charger 2) kabelloses Laden mit bis zu 40 W unterstützt. Die tatsächliche Ladeleistung wird je nach Nutzungsszenario dynamisch angepasst. Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt nicht mit dem vivo 50W Vertical Wireless Charger (oder iQOO 50W Vertical Wireless Charger) kompatibel ist.[4]Die tatsächlichen Abmessungen und das Gewicht können aufgrund von Fertigungsprozessen, Messmethoden und Materialverfügbarkeit abweichen.[5]Dieses Produkt ist gemäß IEC-Norm 60529 nach IPX8 und IPX9 gegen Spritzwasser und Wasser sowie nach IP5X gegen Staub geschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen getestet. Die Beständigkeit gegen Spritzwasser, Wasser und Staub ist nicht dauerhaft und kann durch den täglichen Gebrauch nachlassen. Bitte vermeiden Sie Schäden durch eindringende Flüssigkeit.[6]Die Verfügbarkeit der Funktionen variiert je nach Markt und Sprache. AI Cross-App Drag wird in Österreich, Deutschland, Ungarn und Italien unterstützt.Pressekontakt:Shu On KwokPR Contactshuon.kwok@laika.berlin+49 16094643872Original-Content von: vivo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126833/6362781