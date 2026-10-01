Batteriegraphit für Europa: EcoGraf plant Anlage in Deutschland - Antwort auf Chinas Graphit-Monopol

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EcoGraf prüft Deutschland als Standort für eine 25.000-Tonnen-HFfree-Anodenanlage - unterstützt von Behörden, EIB-Förderung und Europas wachsendem Bedarf an unabhängigen Graphitlieferketten.

Die australische Graphitfirma EcoGraf Limited (ASX: EGR, FSE: FMK) treibt die Entwicklung eines Anlagenstandorts mit 25.000 Tonnen Jahreskapazität in Deutschland für eine Reinigungsanlage für Batterie-Anodenmaterial (BAM) voran, die die umweltfreundliche HFfree-Technologie des Unternehmens nützt. Der Standortauswahlprozess wird von deutschen Behörden wie Germany Trade & Invest (GTAI) unterstützt und steht im Zusammenhang mit der wachsenden Nachfrage nach sicheren und nachhaltigen Rohstoffversorgungsnetzwerken in Europa.

Europas Graphitkrise: Warum Deutschland ein Schlüsselstandort wird

Europa steht vor einer gewaltigen Herausforderung: Die Abhängigkeit von chinesischen Graphit-Lieferungen für Batterieproduktion und industrielle Anwendungen wird zunehmend kritisch gesehen. Aktuelle Analysen des KfW-Forschungsinstituts und der Europäischen Kommission bestätigen, dass Graphit eine der größten Risiken für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Energiewende in Europa darstellt. Besonders problematisch ist dabei die fehlende großflächige Reinigungskapazität für hochwertige Graphitprodukte wie kugelförmigen Graphit oder recycelte Batterie-Anodenmaterialien.

EcoGrafs HFfree-Technologie könnte hier eine Lösung bieten. Die Firma prüft aktuell mehrere Standorte in Deutschland, Europa, Asien und den USA, um eine Anlage mit der gewünschten Jahreskapazität zu errichten. Ein vergleichbares Projekt in den USA wurde mit einem vorläufigen Kapitalbedarf von 95 Millionen US-Dollar und einem vorläufigen Netto-Nachrichtengewinn (NPV10) von 282 Millionen US-Dollar (entspricht etwa 397 Millionen AUD) bewertet. Die geplanten Investitionen sollen eine Gewinnspanne von 42% und jährliche EBITDA von 42 Millionen US-Dollar ermöglichen.