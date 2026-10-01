Batteriegraphit für Europa: EcoGraf plant Anlage in Deutschland - Antwort auf Chinas Graphit-Monopol

Anzeige / Werbung
EcoGraf prüft Deutschland als Standort für eine 25.000-Tonnen-HFfree-Anodenanlage - unterstützt von Behörden, EIB-Förderung und Europas wachsendem Bedarf an unabhängigen Graphitlieferketten.
Die australische Graphitfirma EcoGraf Limited (ASX: EGR, FSE: FMK) treibt die Entwicklung eines Anlagenstandorts mit 25.000 Tonnen Jahreskapazität in Deutschland für eine Reinigungsanlage für Batterie-Anodenmaterial (BAM) voran, die die umweltfreundliche HFfree-Technologie des Unternehmens nützt. Der Standortauswahlprozess wird von deutschen Behörden wie Germany Trade & Invest (GTAI) unterstützt und steht im Zusammenhang mit der wachsenden Nachfrage nach sicheren und nachhaltigen Rohstoffversorgungsnetzwerken in Europa.
Europas Graphitkrise: Warum Deutschland ein Schlüsselstandort wird
Europa steht vor einer gewaltigen Herausforderung: Die Abhängigkeit von chinesischen Graphit-Lieferungen für Batterieproduktion und industrielle Anwendungen wird zunehmend kritisch gesehen. Aktuelle Analysen des KfW-Forschungsinstituts und der Europäischen Kommission bestätigen, dass Graphit eine der größten Risiken für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Energiewende in Europa darstellt. Besonders problematisch ist dabei die fehlende großflächige Reinigungskapazität für hochwertige Graphitprodukte wie kugelförmigen Graphit oder recycelte Batterie-Anodenmaterialien.
EcoGrafs HFfree-Technologie könnte hier eine Lösung bieten. Die Firma prüft aktuell mehrere Standorte in Deutschland, Europa, Asien und den USA, um eine Anlage mit der gewünschten Jahreskapazität zu errichten. Ein vergleichbares Projekt in den USA wurde mit einem vorläufigen Kapitalbedarf von 95 Millionen US-Dollar und einem vorläufigen Netto-Nachrichtengewinn (NPV10) von 282 Millionen US-Dollar (entspricht etwa 397 Millionen AUD) bewertet. Die geplanten Investitionen sollen eine Gewinnspanne von 42% und jährliche EBITDA von 42 Millionen US-Dollar ermöglichen.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)