Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Krone (CZK) bleibt stabil, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Euro koste rund 24,43 Kronen und trete seit Tagen auf der Stelle. Die Zinspause der CNB und die moderate Inflation würden die tschechische Währung stützen, während höhere Energiepreise im Euroraum Fragen an die EZB aufwerfen würden. Solange die Notenbank keine Kehrtwende signalisiere und die Risikostimmung halte, spreche vieles für eine ruhige Seitwärtsbewegung. Die Inflationsdaten aus dem Euroraum am Freitag könnten die Richtung vorgeben. (01.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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