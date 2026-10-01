Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Inflationsdruck hat sich in Deutschland im September wie erwartet deutlich erhöht, so die NORD LB.Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts sei die Inflationsrate auf 3,3% Y/Y geklettert. Gegenüber dem Vormonat habe das Preisniveau um 0,6% M/M zugelegt. Bei dem für europäische Zwecke harmonisierten Verbraucherpreisindex sei der Anstieg in gleicher Höhe ausgefallen. Die heute gemeldeten Daten zur Schnellschätzung der Verbraucherpreisentwicklung lägen damit leicht über den Prognosen der zuvor befragten Analysten und Volkswirte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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