Bonn/Ankum (ots) -Mit der Übernahme baut Scopevisio seine Marktposition in Finanzbuchhaltung und kaufmännischen Prozesslösungen für mittelständische Unternehmen weiter ausDie Scopevisio AG, Anbieter cloudbasierter ERP-Software für den Mittelstand, übernimmt zum 1. Oktober 2026 die HANSALOG MEGA GmbH, welches künftig als Scopevisio Mega GmbH firmiert. Mit der Übernahme stärkt die Scopevisio AG sein Geschäft im Bereich Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Faktura und gewinnt zusätzliche Kunden für seine integrierte Cloud-Plattform."Mit der Übernahme von HANSALOG MEGA bauen wir unseren Marktanteil für Finanzbuchhaltung im deutschen Mittelstand aus. Gleichzeitig bieten wir den HANSALOG MEGA Bestandskunden die Perspektive und Zukunftssicherheit auf unsere innovative Scopevisio Unternehmenslösung mit einer ganzheitlichen Cloud & AI-Plattform für alle kaufmännischen Prozesse zu wechseln", sagt Alexander Kintzi, Vorstand der Scopevisio AG.Die HANSALOG MEGA GmbH war rund acht Jahre Teil der HANSALOG Gruppe und hat ihre Lösungen für Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Faktura gemeinsam mit ihren Kunden weiterentwickelt. Mit Scopevisio erhalten die Kunden künftig Zugang zu einer integrierten ERP-Plattform, die alle kaufmännischen Prozesse abbildet und verbindet.Zudem profitieren sie von den Weiterentwicklungen von Scopevisio in Cloud, Automatisierung und Künstlicher Intelligenz mit Scopevisio Intelligence. Alle Routineaufgaben lassen sich damit automatisieren, wie die Belegerfassung, Kontierung oder Zahlungsabgleich. So bleibt mehr Zeit für Analyse, Steuerung und Beratung. Hinzu kommen durchgängige Lösungen für Projektmanagement, Projektplanung und Projektcontrolling einschließlich der Verwaltung von Projektskills. Zusammen mit den Lösungen der HANSALOG Gruppe in den Bereichen Payroll, HR-Software und Human Capital Management (HCM) entsteht ein geschlossener Kreislauf: von der Personal- und Kapazitätsplanung über den skillbasierten Projekteinsatz bis zur Abrechnung und Auswertung in der Finanzbuchhaltung.Die HANSALOG Gruppe konzentriert sich künftig ausschließlich auf ihr Kerngeschäft Payroll, HR-Software und Human Capital Management (HCM) und bleibt eine unabhängige, inhabergeführte Unternehmensgruppe. Die Lösungen und Leistungen für Payroll, HR-Software und HCM bleiben von der Übernahme unberührt.Über Scopevisio AGDie Scopevisio AG entwickelt und betreibt eine mitdenkende und mitarbeitende Unternehmenssoftware für mittelständische Unternehmen in verschiedenen Branchen zur Vereinfachung und Automatisierung betriebswirtschaftlicher Prozesse sowie orts- und abteilungsübergreifender Zusammenarbeit. Scopevisio ist "Made in Germany", C5-testiert, ISO27001 zertifiziert und mehrfach ausgezeichnet als ERP-System des Jahres. Mit Hauptsitz in Bonn beschäftigt das Unternehmen über 300 Mitarbeitende in Deutschland und Österreich und bedient derzeit mehr als 7.500 Kunden mit ihren Lösungen aus den Funktionsbereichen Finanzen, Dokumentenmanagement, CRM, Projektmanagement, Beschaffung und Human Resources.Über Hansalog GmbHDie HANSALOG Gruppe ist ein familiengeführtes Softwareunternehmen mit 220 Mitarbeitenden und Standorten in ganz Deutschland. Seit 1973 sammeln sich hier HR-Software-Expertenwissen und innovative Produkte made in Germany. Neben personalwirtschaftlichen Softwarelösungen wie Entgelt- und Reisekostenabrechnung, Personalmanagement, Zeitwirtschaft und Recruiting, bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Reisekosten- und Lohnabrechnungen an. Die prozessorientierten Anwendungen von HANSALOG stehen für zertifizierte Qualität und innovative Funktionalität, welche die digitale Transformation im Personalwesen bei mittelständischen Unternehmen voranbringen.Unternehmens- & PressekontaktÖzlem Doger-HerterHead of Communicationoezlem.doger-herter@scopevisio.comwww.scopevisio.comUnternehmens- und Pressekontakt:Scopevisio AGHead of CommunicationÖzlem Doger-HerterRheinwerkallee 353227 BonnE-Mail: oezlem.doger-herter@scopevisio.comOriginal-Content von: Scopevisio AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78812/6362790