DAX Prognose für Donnerstag, 01.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.380 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels hat der Index zunächst versucht, sich nach Norden abzusetzen, wurde aber direkt wieder eingefangen. Ab dem Vormittag dominierte Schwäche das Kursgeschehen. Der Index gab sukzessive nach. Die Erholungen, die sich eingestellt haben, wurden direkt für Gewinnmitnahmen genutzt. Die Schwäche hat bis zum Abend angehalten. Das Wochentief der Vorwoche wurde angelaufen und bestätigt. Gestern im Handel wurde ein deutlicher Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Der DAX ging bei 25.106 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Bärisches Chartbild: Sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart hat sich die Lage eingetrübt. Solange der DAX unter der SMA20 (aktuell bei ~25.180 Punkten) notiert, bleibt der Druck nach unten hoch.

Sowohl im 1-Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart hat sich die Lage eingetrübt. Solange der DAX unter der (aktuell bei ~25.180 Punkten) notiert, bleibt der Druck nach unten hoch. Schlüsselmarken für den Tag: Auf der Unterseite dienen 25.069/44 und 24.960 Punkte als wichtige Unterstützungen. Für eine Erholung muss der Index nachhaltig die Widerstände bei 25.180 sowie folgend 25.322-25.369 Punkten (SMA50) überwinden.

Auf der Unterseite dienen und als wichtige Unterstützungen. Für eine Erholung muss der Index nachhaltig die Widerstände bei sowie folgend (SMA50) überwinden. Leicht bullisches Tages-Setup trotz Angst-Stimmung: Trotz des bärischen Trends wird die Wahrscheinlichkeit für ein leichtes Aufwärts-/Seitwärtsszenario auf 55 % geschätzt (Range: 24.818 bis 25.314 Punkte). Der CNN Fear - Greed Index signalisiert mit 31 Punkten ("Fear") eine angespannte Marktstimmung, was kurzfristig Gegenbewegungen begünstigen kann.

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.380 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra-Handels versuchte der Index zunächst, sich nach Norden abzusetzen, wurde jedoch direkt wieder eingefangen. Ab dem Vormittag dominierte Schwäche das Kursgeschehen, und der Leitindex gab sukzessive nach.

Aufkommende Erholungen wurden von Marktteilnehmern unmittelbar für Gewinnmitnahmen genutzt. Die Schwäche hielt bis zum Abend an, wobei das Wochentief der Vorwoche angelaufen und bestätigt wurde. Nach einem deutlichen Xetra-Tagesverlust setzte sich die Abwärtsdynamik auch nachbörslich fort. Der DAX ging schließlich bei 25.106 Punkten aus dem Tageshandel.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Per Xetra-Schluss notierten am 30.09.2026 13 Aktien im Plus, während 27 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden:

Gewinner: Zalando (+4,01 - Fresenius (+1,59 - MTU (+0,92 %)

Zalando (+4,01 - Fresenius (+1,59 - MTU (+0,92 %) Verlierer: Commerzbank (-3,03 - Vonovia (-2,69 - Siemens (-2,38 %)

DAX Daten im Überblick (30.09. vs. 29.09.2026)

Kennzahl 30.09. (Ist)* 29.09. (Ist)* Range 30.09. (Erwartet*) Tageshoch (TH) 25.529 Pkt. 25.612 Pkt. 25.612 Pkt. Tagestief (TT) 25.166 Pkt. 25.177 Pkt. 25.177 Pkt. Xetra-Schluss 25.199 Pkt. 25.399 Pkt. - Tagesschluss (22:00 Uhr) 25.106 Pkt. 25.470 Pkt. - Handelsspanne (Range) 435 Punkte 292 Punkte -...

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