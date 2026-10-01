Hamburg (ots) -Die Sesamstraße ist mit einer neuen Staffel zurück. In dreizehn neuen Folgen erzählt der NDR für KiKA Geschichten aus der kuscheligsten Nachbarschaft Deutschlands, in denen das Zusammensein gefeiert wird und in der jeder sein darf, wie er ist. Drei prominente Gäste schauen in dieser Staffel vorbei.In der ersten Folge - zu sehen am 5. Oktober bei KiKA, auf kika.de und in der KiKA-App - ist Elmo mit Motsi Mabuse zum Tanzen verabredet. Als Abby überraschend dazukommt, wird aus dem Duo ein Trio - und Elmo reagiert eifersüchtig. Die Geschichte erzählt nah am Kinderalltag, dass jedes Gefühl sein darf, auch wenn es sich mal nicht so toll anfühlt.Carolin Kebekus bringt ein Thema mit, das in vielen Familien täglich vorkommt - und oft gar nicht so leicht ist: Nein sagen. Gemeinsam mit Elmo singt sie den Song "Nein sagen ist okay", der Kinder darin bestärken soll, selbstbestimmt zu handeln.Auch Tobi Krell alias Checker Tobi schaut vorbei - und zwar mit einer ganz praktischen Frage aus der Nachbarschaft: Was tun, wenn es so richtig heiß ist? Gemeinsam mit den Puppen baut er ein riesiges Sonnensegel in der Sesamstraße unter dem sich Puppen und Pflanzen eine kühlende Auszeit von der Hitze gönnen können.Neben den Gastauftritten setzt die neue Staffel auf weitere neue Geschichten und wiederkehrende Formate: Eine Dino-Folge erzählt von einer Dinosaurier-Mutter, die in der Sesamstraße nach ihrem verschwundenen Ei sucht. Ein neuer Sesamstraßen-Song widmet sich nachtaktiven Tieren und vermittelt eine klare Botschaft: Auch wer kaum zu sehen ist, gehört dazu. Außerdem gehen neue Folgen der Podcast-Parodie Krümel und Keks" an den Start - darin gehen Dr. Keks und das Krümelmonster philosophischen Alltagsfragen auf den Grund, so wie Kinder sie angehen würden: direkt, neugierig - und im Fall von Krümelmonster sehr nah an den eigenen Essgewohnheiten.Die "Sesamstraße" ist wochentags um 7.45 Uhr bei KiKA und dienstags bis freitags um 6 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen. Alle neuen Folgen der "Sesamstraße" gibt es ab 5. Oktober bereits in der ARD Mediathek, auf kika.de und in der KiKA-App. Die zahlreichen Videos bieten Lustiges und Lehrreiches für Kinder im Vorschulalter und die ganze Familie. https://1.ard.de/Sesamstrasse_ARDMediathek.Die deutsche Ausgabe der "Sesamstraße" wird seit mehr als 50 Jahren vom NDR in Hamburg in Co-Produktion mit Sesame Workshop produziert und ist als öffentlich-rechtliches Angebot werbefrei und kostenlos.Mehr Hintergrundinformationen und Einblicke "Behind the Scenes" gibt es hier: https://story.ndr.de/sesamstrasse-2026/index.html. (https://story.ndr.de/sesamstrasse-2026/index.html) Zwei Folgen stehen zur Ansicht im Presseportal des NDR: ndr.de/pressePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6362797