Frankfurt am Main (ots) -Die Sammleredition würdigt mehr als 470 Jahre japanische Kunstfertigkeit mit einem von traditioneller Kimono-Handwerkskunst inspirierten Design.The House of Suntory, das Gründungshaus des japanischen Whiskys, präsentiert heute die Hibiki Japanese Harmony 2026 Limited Edition, Chiso Kollaboration, eine Sammleredition, die in Zusammenarbeit mit Chiso entstanden ist, einem der ältesten und renommiertesten Kimono-Häuser Kyotos, gegründet im Jahr 1555. Die Kooperation vereint zwei Ikonen japanischer Handwerkskunst und verbindet Hibikis renommierte Kunst des Whisky Blendings mit Chisos über 470-jähriger Kimono-Tradition. Entstanden ist ein individuelles florales Design, das von Japans wechselnden Jahreszeiten inspiriert wurde.Hibiki Japanese Harmony | 2026 Limited-Edition, Chiso KollaborationDie Hibiki Japanese Harmony 2026 Limited Edition interpretiert Hibikis ikonische Flasche mit ihren 24 Facetten, die Japans 24 traditionelle Mikrojahreszeiten repräsentieren, durch die kreative Handschrift von Chiso neu. Das traditionsreiche Unternehmen bewahrt seit Generationen die Kunst der Yuzen-Seidenfärbung und entwickelt dieses Handwerk gleichzeitig durch moderne Designs und Techniken kontinuierlich weiter.Die Flasche der Limited Edition ist mit ausdrucksstarken floralen Motiven in leuchtenden Edelsteintönen verziert. Zu sehen sind Tachibana (immergrüne Zitrusfrucht), als Symbol für anhaltenden Wohlstand, Kiri (Blauglockenbaum), der für Glück und Ansehen steht, sowie Sakura (Kirschblüten), die die Schönheit der Jahreszeiten und die Erneuerung des Lebens zelebrieren. Ergänzt werden diese Motive durch Ume (Pflaumenblüten) und Tsubaki (Kamelien), traditionelle Sinnbilder für Langlebigkeit und zeitlose Vitalität. Akzente in sattem Gold, Karminrot, Smaragdgrün, Indigo und zarten Rosétönen verwandeln die Flasche in ein kunstvolles Sammlerstück. Das Design würdigt das gemeinsame Streben nach japanischer Handwerkskunst, das beide Häuser seit Generationen prägt.Nach den vielbeachteten Kooperationen mit den japanischen Künstlern Eriko Horiki und Hiroshi Senju setzt die Chiso Edition Hibikis langjährige Tradition fort, japanische Kunst und Handwerkskunst durch kreative Partnerschaften zu würdigen. Die Zusammenarbeit wird durch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen in Form eines begleitenden Films sowie durch eine Chiso-Kimono-Installation im Terminal 1 des New Yorker Flughafens JFK später in diesem Jahr erlebbar gemacht.Hibiki Japanese Harmony Tasting NotesHibiki Japanese Harmony entfaltet seinen Charakter besonders eindrucksvoll über einer handgeschnitzten "Marugori"-Eiskugel.- Farbe: Bernstein- Nase: Honigartige Süße, kandierte Orangenschale und weiße Schokolade- Geschmack: Rose, Litschi, ein Hauch von Rosmarin, reife Holznoten und Sandelholz- Nachklang: Subtil, weich und lang anhaltend, mit feinen Anklängen von Mizunara-Eiche (japanische Eiche)VerfügbarkeitDie Hibiki Japanese Harmony 2026 Limited Edition - Chiso Kollaboration wird mit 43 % Vol. Alkohol abgefüllt und ist ab dem 1. Oktober 2026 bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 129EUR.Weitere Informationen zu Hibiki finden Sie unter der Website: https://house.suntory.com/hibiki-whiskyÜber The House of SuntorySuntory gilt als das Gründungshaus des japanischen Whiskys. Die Geschichte begann 1923 mit Shinjiro Torii und der Gründung der ersten japanischen Malt-Whisky-Destillerie in Yamazaki. Sein Sohn Keizo Saji führte dieses Vermächtnis fort und gründete später die Destillerien Hakushu und Chita. Heute führen die Master Blender von Suntory diese Tradition fort und verbinden dabei konsequent Herkunft, Handwerkskunst und Innovationsgeist.Zum Portfolio von The House of Suntory gehören die vielfach ausgezeichneten Whiskymarken Yamazaki, Hakushu, Chita, Kakubin, Hibiki und Suntory Whisky Toki. Sämtliche Produkte werden zu 100 % in Japan destilliert, gereift und abgefüllt und entsprechen den Standards der Japan Spirits & Liqueurs Makers Association (JSLMA). Darüber hinaus umfasst das Portfolio Roku Japanese Gin, Haku Japanese Vodka sowie Kanáde Japanese Liqueur. Sie alle stehen für dieselbe Hingabe an Handwerkskunst, Qualität und Innovation, die Suntory seit mehr als einem Jahrhundert prägt.Im Jahr 2025 schrieb Yamazaki Geschichte bei der International Spirits Challenge und wurde als erste Marke überhaupt drei Jahre in Folge mit dem Titel "Supreme Champion Spirit" ausgezeichnet. Bereits 2024 wurde Chief Blender Shinji Fukuyo zum "Master Blender of the Year" ernannt. Auch die Osaka Spirits & Liqueurs Craft Distillery, Heimat von Roku Gin, Haku Vodka und Kanáde Japanese Liqueur, wurde von der International Wine & Spirit Competition (IWSC) mit der "2025 Liqueur Producer Trophy" ausgezeichnet. 2026 wird The House of Suntory die Osaka Craft Distillery erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich machen.Über Suntory Global SpiritsAls weltweit führendes Unternehmen im Premium-Spirituosensegment verfolgt Suntory Global Spirits das Ziel, Menschen durch außergewöhnliche Genussmomente zu inspirieren und dabei im Einklang mit der Natur zu handeln.Das Unternehmen ist bekannt für seine handwerklich hergestellten Premium-Whiskys aus den USA, darunter Jim Beam und Maker's Mark, seine japanischen Whiskys wie Yamazaki und Hibiki sowie führende Scotch-Whisky-Marken wie Laphroaig. Darüber hinaus umfasst das Portfolio weitere renommierte Spirituosenmarken wie die Tequilas El Tesoro und Hornitos sowie Roku Japanese Gin. Zudem zählt Suntory Global Spirits mit Marken wie -196 (minus one-nine-six) und On The Rocks Bartender Created Cocktails zu den weltweit führenden Anbietern im Ready-to-Drink-Segment.Als global tätiges Unternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitenden in nahezu 30 Ländern wird Suntory Global Spirits von seinen zentralen Werten Growing for Good, Yatte Minahare und Giving Back to Society geleitet. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, einen positiven Beitrag für Umwelt, Konsumentinnen und Konsumenten sowie die Gesellschaft zu leisten. Suntory Global Spirits hat seinen Hauptsitz in New York City und ist eine Tochtergesellschaft der japanischen Suntory Holdings Limited.Weitere Informationen finden Sie unter Suntory Global Spirits sowie Drink Smart.visit www.suntoryglobalspirits.com and www.drinksmart.com.About Chiso Kimono HouseChiso wurde 1555 in Kyoto gegründet und zählt zu den ältesten familiengeführten Kimono-Häusern Japans. Das Unternehmen gilt als herausragendes Beispiel japanischer Handwerkskunst und ist insbesondere für seine Meisterschaft in der Kyo-Yuzen-Färbekunst bekannt, einer aufwendigen Handfärbetechnik, bei der Kimonos entstehen, die kunstvollen Gemälden gleichen. Mit höchster Präzision und Eleganz fertigt Chiso seit Jahrhunderten außergewöhnliche Kimonos, die japanische Tradition und Ästhetik verkörpern.Gleichzeitig engagiert sich Chiso aktiv im zeitgenössischen Kulturbereich und arbeitet mit Künstlern, Designern und kulturellen Institutionen zusammen. Das Institute for Chiso Arts and Culture, das Flagship-Store-Konzept sowie die kreativen Tochtergesellschaften des Unternehmens tragen dazu bei, das traditionsreiche Handwerk zu bewahren und weiterzuentwickeln.Im Jahr 2026 arbeitet Chiso mit Hibiki Whisky von The House of Suntory zusammen, um eine monumentale Kimono-Installation sowie ein eigens geschaffenes Kunstwerk zu realisieren. Die Kooperation vereint zwei bedeutende Vermächtnisse japanischer Handwerkskunst und verbindet sie durch ihre gemeinsame Wertschätzung von Natur, Zeit und künstlerischem Schaffen.Enjoy Responsibly.Hibiki, 43% Alc./Vol. ©2026 Suntory Global Spirits, Inc. 11 Madison Ave 12th Fl, New York, NY 10010Pressekontakt:AVANTGARDE GroupFloria Sailerfloria.sailer@avantgarde.deOriginal-Content von: Hibiki Suntory Whisky, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183541/6362816