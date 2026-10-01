Berlin (ots) -Ehemalige innerdeutsche Grenze soll Deutschlands erste gemischte Welterbestätte von Natur und Kultur werden- BUND-Aktionstag Grünes Band am Tag der deutschen Einheit- Unterstützung der Welterbe-Nominierung durch Bund und Länder benötigt- Lesung und Stand auf zentraler Festveranstaltung in BremenZum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit bietet der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) erneut zahlreiche Aktionen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dem heutigen Grünen Band, an. Geführte Wanderungen, Rad- und Bootstouren ermöglichen von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern Einblicke in den Natur- und Kulturraum Grünes Band. Im Fokus steht das geplante Welterbe Grünes Band.Olaf Bandt, Vorsitzender des BUND: "Zum Tag der Deutschen Einheit laden wir ein, diese besondere Landschaft zu entdecken. Vom BUND gleich nach dem Fall der Mauer im Dezember 1989 initiiert, ist das Grüne Band heute der größte und einzige nationale Biotopverbund Deutschlands. Zusammen mit dem Deutschen Kulturrat setzen wir uns für die Nominierung des Grünen Bandes als UNESCO Welterbe ein. Wir möchten daher die Bundesländer und die Bundesregierung ermutigen, diesen Prozess gemeinsam und engagiert zu unterstützen."Über Jahrzehnte haben sich entlang der ehemaligen Grenze - geschützt vor intensiver Landwirtschaft und Bebauung - Moore, Wiesen und Heidelandschaften gehalten. Lebensräume für zahlreiche seltene und bedrohte Arten wie Luchs, Braunkehlchen, Schwarzstorch, Moorfrösche und Blauschillernde Feuerfalter konnten sich nahezu ungestört entwickeln. Gleichzeitig ist die Region eine einzigartige Gedächtnislandschaft: Grenztürme, Kolonnenwege und Reste der Sperranlagen erinnern an die deutsch-deutsche Teilung von 1949 bis 1990. So sind Naturschutz und Zeitgeschichte entlang der knapp 1400 Kilometer gleichermaßen zu erfahren.Liana Geidezis, Leiterin Nationales BUND Kompetenzzentrum Grünes Band: "Genau diese Kombination aus Naturwerten und kulturhistorischer Bedeutung ist einmalig. Daher engagieren wir uns zusammen mit dem Deutschen Kulturrat bereits seit 2019 für eine gemischte Welterbestätte Grünes Band. Eine wichtige Voraussetzung ist der durchgängige Schutz. Dem sind wir in den vergangenen Wochen mit der seit langem ausstehenden Ausweisungen des Grünes Bandes als Nationales Naturmonument auch in Mecklenburg-Vorpommern ein großes Stück nähergekommen."BUND und Deutscher Kulturrat (der Spitzenverband der Bundeskulturverbände) begleiten den Prozess der geplanten Welterbe-Nominierung mit Veranstaltungen, die Naturschützer*innen, Historiker*innen und Kulturschaffende zusammenbringen - Gruppen, die sonst selten miteinander ins Gespräch kommen. Ziel ist es, den Natur- und Kulturraum Grünes Band als gemeinsames, weltweit einmaliges Erbe sichtbar zu machen. Auf der zentralen Festveranstaltung zum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit in Bremen (2.- 4. Oktober) informieren dazu ein Stand sowie eine Lesung, begleitet von Livemusik, Filmsequenzen sowie aktuellen und historischen Fotos.Der BUND Aktionstag Grünes Band findet jährlich am 3. Oktober statt. Zahlreiche BUND-Gruppen und -Aktive laden an der Elbe, in der Altmark, im Harz, Thüringer Schiefergebirge oder an der bayerisch-tschechischen Grenze zu Information, Austausch und Erlebnissen am Grünen Band ein.Mehr Informationen:- BUND-Aktionstag am Grünen Band (https://www.bund.net/gruenes-band/gruenes-band-erleben/bund-aktionstag/)- BUND-Seite: (https://www.bund.net/gruenes-band/gruenes-band-erleben/bund-aktionstag/)Erleben Sie das Grüne Band! (https://www.bund.net/themen/gruenes-band/gruenes-band-erleben/)- BUND-Seite: Das Grüne Band auf dem Weg zum Welterbe (https://www.bund.net/gruenes-band/weltererbe/)- Deutscher Kulturrat: Auf dem Weg zum Welterbe - Der Natur- und Kulturraum Grünes Ban (http://www.kulturrat.de/thema/natur-und-kulturraum-gruenes-band)d- Kontakt: Dr. Liana Geidezis, Leiterin Nationale BUND Kompetenzzentrum Grünes Band, Tel.: +49 911 5752940, liana.geidezis(at)bund-naturschutz.de- Sie finden den BUND-Bundesverband auch auf Bluesky (https://bsky.app/profile/bund.net), Instagram (https://www.instagram.com/bund_bundesverband/), YouTube (https://www.youtube.com/@bundgermany) und Facebook (https://www.facebook.com/bund.bundesverband)Pressekontakt:BUND-Pressestelle:CvD | Daniel Jahn | Sigrid Wolff | Clara Billen | Lara DalbudakTel. 030-27586-109 | -531 | -497 | -425E-Mail: presse@bund.netwww.bund.netwww.bund.net/presseInformationen zur Datenverarbeitung des BUND nach DSGVO finden Sieunter www.bund.net/datenschutzOriginal-Content von: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7666/6362831