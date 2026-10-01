Berlin (ots) -Im September 2026 hat der Nachrichtensender WELT einen Meilenstein erreicht: Mit 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern verzeichnet der Sender den höchsten Monatswert seiner Geschichte. Treiber dieses Erfolgs war die Live-Berichterstattung im von intensiver Nachrichtenlage und Landtagswahlen geprägten Monat.An gleich elf Tagen im September durchbrach WELT die Marke von 2,0 Prozent Tagesmarktanteil - den Höhepunkt bildete der 6. September (Wahltag in Sachsen-Anhalt) mit einem Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent. Die werktägliche Newsschiene (06:00 bis 20:15 Uhr) sicherte sich mit durchschnittlich 2,7 Prozent ebenfalls eine neue Bestmarke.Helge Fuhst, WELT-Chefredakteur: "Dieser Rekord zeigt, dass unsere journalistische Kompetenz in volatilen und nachrichtenstarken Zeiten wie rund um die Landtagswahlen im September gefragter denn je ist. Die Zuschauer suchen unsere schnelle und verlässliche Einordnung."Frank Hoffmann, Geschäftsführer WELT TV: "Wir bedienen ganz offenbar das Informationsbedürfnis der Zuschauer in gesellschaftlich und politisch entscheidenden Phasen. Das Rekordhoch in unserer werktäglichen Livestrecke von 2,7 Prozent Marktanteil belegt das Vertrauen des Publikums in uns und ist eine Bestätigung für die Arbeit im gesamten Sender."Neue Bestmarken bei Dokumentationen und Reportagen am AbendN24 DOKU bestätigte im September mit 0,6 Prozent Marktanteil (14-59 Jahre) das überdurchschnittliche Niveau des Vormonats. Die Dokumentationen und Reportagen am Abend verzeichneten Rekordwerte für die gemeinsame Vermarktung (Mo-So):- Prime Time von 20:15 bis 23:00 Uhr erstmals mit 1,4 Prozent Marktanteil (WELT Gesamt).- Late Prime von 23:00 bis 1:00 Uhr erstmals mit 2,5 Prozent (WELT Gesamt).Durch die Erfolge der beiden Sender erreichte das gemeinsam vermarktete Angebot von WELT TV + N24 DOKU im September erstmals in der Sendergeschichte durchschnittlich 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen.Quelle: AGF Videoforschung, AGF SCOPE 1.16, Marktstandard: Bewegtbild, Auswertungstyp TV-Zeitintervall, Konvention, Zeitraum: 01.09.-30.09.2026, Zielgruppe: 14 bis 59 J., Daten z.T. vorläufigPressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6362818