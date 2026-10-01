PALFINGER wird seine russischen Gesellschaften dekonsolidieren, nachdem diese auf die britische Sanktionsliste gesetzt wurden. Die daraus resultierende Wertberichtigung von ca. 135 Mio. EUR im dritten Quartal ist nicht zahlungswirksam und wird im Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen ausgewiesen. Ein weiterer Effekt von ca. 45 Mio. EUR aus der Währungsumrechnungsrücklage dürfte folgen, überwiegend 2027 (mwb-Schätzung). Zudem hat PALFINGER eine Vereinbarung zum Verkauf des margenschwächeren Hubladebühnengeschäfts unterzeichnet. Der Abschluss wird im vierten Quartal 2026 oder ersten Quartal 2027 erwartet. Beide Schritte schärfen das Portfolio und reduzieren Risiken. Operativ bestätigt das vorläufige EBIT für die ersten neun Monate von ca. 120 Mio. EUR (-8% ggü. Vorjahr) ein schwächeres Jahr, und 2026 dürfte unter dem Vorjahr enden. Wir senken unser EBIT 2026E auf 160 Mio. EUR. Der Kursrückgang von 9,7% hat jedoch rund 106 Mio. EUR Börsenwert vernichtet, weit mehr, als die Nachrichten rechtfertigen, und schafft einen attraktiven Einstiegszeitpunkt. Wir bestätigen unser BUY mit einem leicht reduzierten Kursziel von 56,00 EUR (bisher: 57,00 EUR) und einem Aufwärtspotenzial von über 100%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/palfinger-ag
© 2026 mwb research