Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Micron hat am Mittwochabend nach Börsenschluss seine mit Spannung erwarteten Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen regelrecht pulverisiert. Auch der Ausblick fällt hervorragend aus, dennoch reagierte die Aktie im nachbörslichen Handel kaum. In der Vorbörse am Donnerstag zeichnen sich nun sogar leichte Kursverluste zur Markteröffnung ab. Wieso reagiert die Börse so verhalten und sollten Anleger trotzdem in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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