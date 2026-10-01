Rheinmetall-Aktionäre ist schon seit längerem nicht mehr zum Feiern zumute. Und heute kommt erst recht keine Feierstimmung auf. Am frühen Morgen durchbricht die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges 12-Monatstief bei rund 940 € und fällt auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Innerhalb eines Jahres hat sich mehr als die Hälfte des Börsenwerts des Rüstungskonzerns in Luft aufgelöst. Warum hört der Sinkflug der Rheinmetall-Aktie einfach nicht auf und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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