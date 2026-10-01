Die Aktie der Deutschen Telekom steht zu Beginn des Schlussquartals 2026 weiter unter Druck. Während der Konzern operativ weiter wächst, gehen die Analysten beim weiteren Kurspotenzial zunehmend auseinander: Die jüngsten Kursziele reichen von rund 28 bis 43 Euro. Aktie verliert an Boden Die Telekom-Aktie notiert heute Morgen unter 26 Euro und scheint sich weiter auf Bodensuche zu befinden. Für zusätzlichen Druck sorgte jüngst das Research-Institut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de