Bei der DocMorris-Aktie zeichnet sich nach einer langen Phase der Bodenbildung zunehmend eine Erholungsphase ab. Am Donnerstag notiert die Aktie aktuell bei etwa 12,90 SFR (Schweizer Franken) und damit wieder auf dem Niveau von Ende 2024. Nach dem starken Kursanstieg stellt sich nun die entscheidende Frage: Kann DocMorris den Erholungstrend fortsetzen? Bodenbildung könnte abgeschlossen sein Der Mehrjahreschart zeigt die schwierige Entwicklung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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