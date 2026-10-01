Heute Morgen ist das geschehen, wovor sich VW-Aktionäre seit Monaten gefürchtet haben. Die Volkswagen-Aktie durchbricht die Marke von 70 € nach unten und fällt damit auf den tiefsten Stand seit März 2016. Was steckt hinter diesem Dammbruch und ist der Sturz ins Bodenlose nun überhaupt noch aufzuhalten? Der Vorstand zieht die Reißleine Auslöser des erneuten Kursrückgangs der Volkswagen-Aktie ist die massive Verschärfung des Konflikts zwischen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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