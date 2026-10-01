McDonald's lässt eine künstliche Intelligenz berechnen, welchen Preis Kunden an jedem einzelnen Standort für Big Mac, Pommes oder Kaffee akzeptieren dürften. Damit will der Konzern Umsatz und Besucherzahlen optimieren. Doch die Strategie könnte ausgerechnet das größte aktuelle Problem verschärfen: Viele Kunden halten McDonald's längst nicht mehr für günstig. Die Aktie notiert nach einem Jahresverlust von rund 22% inzwischen bei knapp 232 US$. Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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