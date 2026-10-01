Westerkappeln/Nürnberg (ots) -Bestehender Fachhandelsstandort wird zum Vollsortimenter für Foto und Video erweitert - Wiedereröffnung im November 2026Foto Erhardt übernimmt zum 19. Oktober 2026 den bisherigen Fuji-Store in der Adlerstraße 34 in Nürnberg. Nach einer kurzen Umbauphase öffnet der rund 180 Quadratmeter große Standort im November 2026 dann als neuer Foto Erhardt Standort wieder. Das bisher auf Fujifilm spezialisierte Konzept wird dabei zu einem markenübergreifenden Vollsortiment für Fotografie und Video erweitert.Fujifilm bleibt auch nach der Übernahme ein fester Bestandteil des Sortiments. Kunden finden am Nürnberger Standort weiterhin eine umfangreiche Auswahl an Fujifilm-Produkten und erhalten dazu fachkundige Beratung. Gleichzeitig erweitert Foto Erhardt das Angebot um weitere Marken und Produktbereiche aus Fotografie und Video. Auch Second Hand wird künftig ein fester Bestandteil des Angebots sein. Damit profitieren Kunden vor Ort von einer deutlich größeren Auswahl und zusätzlichen Möglichkeiten rund um Kauf, Beratung und Weiterbildung.Nach sieben Jahren voller Herzblut und Engagement übergibt Jan Dittmer den Fuji-Store in vertrauensvollen Hände der Familie Erhardt. Mit Stolz und Dankbarkeit blickt er auf eine erfolgreiche Zeit zurück, in der er das Geschäft mit Leidenschaft geführt hat."Ich möchte mich von ganzem Herzen bei meinen wunderbaren Mitarbeitern bedanken, die mich stets tatkräftig unterstützt haben. Ohne ihr Engagement wäre vieles nicht möglich gewesen. Ebenso gilt mein großer Dank den vielen tollen Kunden, die mir in den letzten Jahren nicht nur als Kundschaft, sondern oft auch als Freunde ans Herz gewachsen sind. Gemeinsam haben wir unvergessliche Reisen und Fotowalks erlebt, die mir besonders in Erinnerung bleiben werden", so Jan Dittmer.Der Abschied vom aktiven Geschäftsbetrieb fällt ihm nicht leicht, denn die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Kunden wird ihm sehr fehlen. Gleichzeitig bereitet sich Jan Dittmer auf seinen Ruhestand vor. Nach über 25 Jahren Selbstständigkeit blickt er auf eine erfüllte und erfolgreiche Berufslaufbahn im Fotohandel zurück.Mit dem Standort übernimmt Foto Erhardt alle Mitarbeiter sowie eine Auszubildende des bisherigen Fuji-Stores. Damit bleiben bestehendes Know-how, gewachsene Kundenbeziehungen und vertraute Ansprechpartner am Standort erhalten. Die Leitung des Nürnberger Standorts übernimmt Martin Krause von Foto Erhardt."Mit der Übernahme in Nürnberg führen wir einen etablierten Fotofachhandelsstandort weiter und entwickeln ihn gleichzeitig konsequent weiter. Die Fujifilm-Kompetenz bleibt erhalten, während wir das Sortiment deutlich erweitern und mit der Foto Erhardt Akademie zusätzliche Angebote für die regionale Foto- und Videocommunity schaffen", erklärt Anabel Erhardt, Geschäftsführerin von Foto Erhardt.Für Martin Krause ist die neue Aufgabe auch persönlich mit der Region verbunden: "Ich freue mich sehr darauf, mit Foto Erhardt diesen Schritt zu gehen und das Unternehmen in einer Region zu vertreten, die inzwischen auch mein persönlicher Lebensmittelpunkt geworden ist. Mir ist besonders wichtig zu zeigen, dass wir nicht einfach nur ein weiterer Händler sind, sondern leben und lieben, was wir tun - egal, ob es um die Wahl der richtigen Ausrüstung, besondere Workshops oder das Thema Second Hand geht", erklärt Martin Krause, Leiter des Nürnberger Standorts und langjähriger Storemanager der Foto Erhardt Filiale in Essen.Foto Erhardt Akademie zieht in Nürnberg einAuch die bestehende Galerie bleibt in Teilen erhalten und wird künftig durch die Foto Erhardt Akademie ergänzt. Damit soll der Nürnberger Standort neben Verkauf und Beratung auch Raum für Veranstaltungen, Weiterbildung und den Austausch innerhalb der Foto- und Videocommunity bieten. Das Akademie-Angebot von Foto Erhardt umfasst unter anderem Workshops, Fotowalks, Seminare und Praxiskurse für Einsteiger und Fortgeschrittene.Fuji-Store-Onlineshop wird in Foto Erhardt integriertNeben dem Ladengeschäft übernimmt Foto Erhardt auch den bestehenden Onlineshop des Fuji-Stores. Dieser wird in den Foto Erhardt Onlineshop integriert. Kunden erhalten damit künftig Zugriff auf das deutlich größere Sortiment von Foto Erhardt, während Fujifilm weiterhin ein fester Bestandteil des Angebots bleibt.Über Foto ErhardtFoto Erhardt wurde 1903 von Gotthilf Erhardt gegründet und wird heute in vierter Generation von Christian Erhardt, Birthe Erhardt und Anabel Erhardt geführt. Das Familienunternehmen verbindet den stationären Fotofachhandel mit einem umfangreichen Online-Angebot und bietet Lösungen rund um Fotografie, Video und Imaging. Mit dem neuen Standort in Nürnberg ist Foto Erhardt künftig an 15 Standorten in Deutschland vertreten.Ergänzt wird das Angebot durch Fotostudios und Fotolabore, die Foto Erhardt Akademie mit Veranstaltungs- und Schulungsangeboten an mehreren Standorten sowie einen spezialisierten B2B-Bereich für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Zum Sortiment gehören mehr als 14.000 Produkte. Rund 200 Mitarbeiter stehen täglich über 2.000 Kunden zur Seite; zudem bildet Foto Erhardt rund 20 Auszubildende aus.Foto Erhardt NürnbergAdlerstraße 3490403 NürnbergWiedereröffnung: November 2026Web:www.foto-erhardt.deMail: nuernberg@foto-erhardt.dePressekontakt:Anabel Erhardt Tel. +49 5404 9633-0anabel.erhardt@foto-erhardt.deFoto Erhardt GmbHGartenkamp 10149492 WesterkappelnOriginal-Content von: Foto Erhardt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183525/6362844