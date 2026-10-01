Bremen (ots) -Nach dem riesigen Erfolg der ersten Staffel mit über 1,4 Millionen Abrufen in ARD Sounds folgt jetzt die zweite Staffel:Spannende Geschichten über absurde, aber immer wahre Verbrechen abseits der großen Städte, erzählt mit viel Humor - das macht den Podcast "Kaff Crimes" aus. Selten geht es dabei um Mord und Totschlag. "Kaff Crimes" punktet mit ungewöhnlichen Charakteren, irren Wendungen und ganz viel Provinz-Charme. Die beiden Hosts Anna Dushime und Katjana Gerz erzählen True Crime sensibel und respektvoll, nehmen die Betroffenen und ihre Persönlichkeitsrechte ernst. Gleichzeitig kommen die Hosts selbst aus der Comedy-Welt und bringen die Hörerinnen und Hörer immer wieder zum Lachen."Klassische True-Crime-Podcasts sind mir oft zu blutig und zu gruselig, ich kann da selbst kaum zuhören", sagt Host und Grimme-Preisträgerin Anna Dushime: "Kaff Crimes ist anders. Ein True Crime Podcast, den auch Nicht-True-Crime-Fans lieben können. Das liebe ich daran.""Kaff Crimes" unter den TOP 10Auf Anhieb schaffte es "Kaff Crimes" in den vergangenen Monaten unter die TOP10 der meistgehörten Podcasts in ARD Sounds. Im Juli waren die beiden Hosts in der NDR-Talkshow zu Gast, um von ihrem Erfolg zu erzählen. Dass das Podcast-Duo sein Publikum auch live begeistern kann, hat es beim ausverkauften Event im Mai auf dem ARD Sounds Festival in Nürnberg unter Beweis gestellt."Unsere Kaff-Crimes-Community ist die beste!", sagt Host Katjana Gerz, die regelmäßig auch für die ZDF-"heute-show" vor der Kamera steht. "Unsere Hörerinnen und Hörer schlagen uns laufend neue Fälle von absurden Verbrechen aus der Provinz vor, von denen viele es dann in den Podcast schaffen."In Staffel 1 ging es zum Beispiel um einen erbitterten Streit um das Amt des Pflaumenkönigs in einer brandenburgischen Kleinstadt. Oder um einen Prominenten, der den Carport seines Nachbarn am Starnberger See plötzlich mit einer Kettensäge attackiert. Um einen gesuchten Verbrecher, der in seinem Dorf ein Doppelleben führt.Folge 1 der zweiten Staffel ab 1.10. in ARD SoundsDie zweite Staffel startet mit dem Fall der Gentlemen-Räuber: Kurz vor Weihnachten 2010 endet in Karlsruhe eine Bankraubserie, die die kleinen Dorf-Banken überall in der Südpfalz und in Nordbaden über ganze 15 Jahre in Atem hielt. Warum die Ermittlerinnen und Ermittler das Täter-Pärchen "Gentlemen-Räuber" nennen, was die beiden so besonders macht und wie sie letztlich geschnappt werden - das gibt es alles in Folge 1 ab dem 1.10. in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/kaff-crimes-absurde-verbrechen-aus-der-provinz/urn:ard:show:21ddd2f5bcdb80d6/) zu hören.In Folge 2 "Mysteriöse Himmelsscheibe" finden die beiden Hobby-Schatzsucher Heiko und Jürgen im Jahr 1999 auf dem Mittelberg nahe Nebra in Sachsen-Anhalt einen mysteriösen Schatz: Eine Scheibe aus Bronze. Die beiden denken sich nicht viel dabei und verkaufen ihren Fund auf dem Schwarzmarkt weiter. Die "Himmelsscheibe von Nebra" wird einer der bedeutendsten archäologischen Funde des vergangenen Jahrhunderts: Als Fachleuten klar wird, worum es sich handelt, versuchen sie alles, um die Scheibe zurückzubekommen. Ab 08.10. in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/kaff-crimes-absurde-verbrechen-aus-der-provinz/urn:ard:show:21ddd2f5bcdb80d6/).Die dritte "Kaff Crimes"-Folge "Die XY-Bande" erzählt von Manni, der aus der DDR in den Westen flieht. Doch als kurz danach die Mauer fällt, sieht er die einmalige Chance, sich in seiner brandenburgischen Heimatstadt Neuruppin ein kleines Imperium aufzubauen: Was mit einem Imbisswagen anfängt, werden schnell ein Fitnessstudio, ein Bordell, Spielautomaten und Immobilien - gemeinsam mit einer Reihe an Vertrauten und Freunden, die sich bald "die XY-Bande" nennen. Schließlich steigt er sogar in den Drogenhandel ein und mischt in der Lokalpolitik mit. Doch je größer Mannis Einfluss wird, desto verzweigter werden die illegalen und korrupten Strukturen - und irgendwann können die Ermittler niemandem in der Stadt mehr trauen. Ab 15.10. in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/kaff-crimes-absurde-verbrechen-aus-der-provinz/urn:ard:show:21ddd2f5bcdb80d6/).Anton Pohlmann ist der "Eierboss", um dessen kriminelles Handeln sich alles in der vierten "Kaff Crimes"-Folge dreht. Ab den 1960er-Jahren baut er im Landkreis Vechta in Niedersachsen ein regelrechtes Imperium auf und wird zum zweitgrößten Eierproduzenten Europas. Auf Kosten von Tieren, Umwelt, der Nachbarschaft und Angestellten. Damit kommt er nicht ewig durch. Ab 22.10. in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/kaff-crimes-absurde-verbrechen-aus-der-provinz/urn:ard:show:21ddd2f5bcdb80d6/)."Kaff Crimes" ist ein Podcast von Kugel und Niere im Auftrag von Radio Bremen und dem SWR und ab dem 1. Oktober wöchentlich mit einer neuen Folge in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/kaff-crimes-absurde-verbrechen-aus-der-provinz/urn:ard:show:21ddd2f5bcdb80d6/) verfügbar.Videos und Bonusmaterial stehen auf dem Instagram-Kanal von "Kaff Crimes" unter instagram.com/KaffCrimes zur Verfügung.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / PresseDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/6362842