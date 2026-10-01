Köln/Bergisch Gadbach (ots) -Das Handwerk kämpft vielerorts mit Nachwuchsmangel und fehlenden Fachkräften. Doch wer meint, höhere Löhne allein würden das Problem lösen, greift nach Einschätzung von Branchenkennern zu kurz. Immer wichtiger werden im Arbeitsalltag Faktoren wie Wertschätzung, Respekt und ein gutes Miteinander im Betrieb.Darauf weist der von ISOTEC initiierte und gemeinsam mit dem renommierten Institut der Deutschen Wirtschaft (IW Consult) entwickelte ISOTEC-Handwerkskompass hin. Die zentrale Erkenntnis: Wer Fachkräfte im Handwerk gewinnen und langfristig binden will, muss mehr bieten als einen sicheren Arbeitsplatz und eine faire Bezahlung."Faire Bezahlung ist wichtig. Aber sie allein entscheidet nicht darüber, ob Menschen im Handwerk bleiben", sagt Horst Becker, Gründer und Geschäftsführer des Sanierungsunternehmens ISOTEC. "Anerkennung, Respekt und das Gefühl, mit der eigenen Arbeit etwas Sinnvolles zu leisten, spielen eine immer größere Rolle."Wie das Handwerk für junge Menschen attraktiv wirdBesonders deutlich wird das bei jungen Menschen. Laut Handwerkskompass können sich 29,4 Prozent der befragten Jugendlichen grundsätzlich eine Karriere im Handwerk vorstellen. Tatsächlich entscheiden sich jedoch nur 9,8 Prozent für diesen Weg. Für Betriebe ist das ein Hinweis darauf, dass neben Einkommen und Jobsicherheit auch Arbeitsklima, Entwicklungsmöglichkeiten und Unternehmenskultur stärker in den Fokus rücken müssen.Wertschätzung im AlltagWertschätzung zeigt sich dabei nicht in großen Gesten, sondern im täglichen Umgang: in einer offenen Kommunikation, konstruktivem Feedback, die Einbindung von Beschäftigten in Entscheidungen und ehrlicher Anerkennung guter Leistungen. Das alles stärkt das Zugehörigkeitsgefühl und die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Gerade in handwerklichen Betrieben, in denen Teamarbeit, Verlässlichkeit und persönlicher Einsatz eine große Rolle spielen, könne das entscheidend für Motivation und Bindung sein.Unternehmenskultur wird zum Wettbewerbsfaktor"Wer Fachkräfte halten will, muss in Menschen investieren", so Becker. "Ein Betrieb wird nicht nur durch Maschinen und Aufträge erfolgreich, sondern vor allem durch die Menschen, die dort jeden Tag Verantwortung übernehmen."Für viele Handwerksbetriebe entscheidet sich genau daran die Zukunftsfähigkeit: nicht nur neue Mitarbeiter zu gewinnen, sondern sie auch langfristig zu halten. Ein wichtiger Schlüssel liegt in einer Unternehmenskultur, in der Leistung gesehen, Entwicklung ermöglicht und Zusammenarbeit auf Augenhöhe gelebt wird. "Faire und verlässliche Bezahlung sollte selbstverständlich sein. Entscheidend ist aber, ob Beschäftigte sich im Betrieb respektiert und ernst genommen fühlen", betont ISOTEC-Gründer Horst Becker.Weitere Informationen unter jobs.isotec.de/arbeiten-bei-isotecPressekontakt:ISOTEC GmbHSandra FrielingsdorfKöttgen-Allee 151456 Bergisch Gladbachmarketing@isotec.de02202 / 95 74 261Unser Podcast - reinhören und mitreden:https://www.isotec-handwerkskompass.deOriginal-Content von: ISOTEC GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54519/6362835