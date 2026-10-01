© Foto: Uli Deck - dpaZinsen und Anleiherenditen konkurrieren gerade mit Gold. Hält die Marke von 4000 US-Dollar?
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© Foto: Uli Deck - dpaZinsen und Anleiherenditen konkurrieren gerade mit Gold. Hält die Marke von 4000 US-Dollar?
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Nach einer starken Rallye und anschließenden Korrekturen durch einen erstarkten US-Dollar zeigt der Goldpreis derzeit kurzfristige Schwäche. Da der Kurs unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt gefallen ist und sich aktuell in einer Range zwischen 4.100 und 4.200 US-Dollar bewegt, gilt die Marke von 4.000 US-Dollar als kritischer Bereich für eine mögliche Stabilisierung und Bodenbildung, während steigende Zinsen und Anleiherenditen den Druck auf das Edelmetall erhöhen.