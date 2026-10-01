Tim Sievers ist seit Anfang Oktober neuer Leiter des Bereichs Motor- und Unfallschaden der Zurich Gruppe Deutschland. Er hat die Nachfolge von Sandra Ersfeld angetreten. Ersfeld obliegt seit Mai 2026 die Gesamtverantwortung für den Schadenbereich des Unternehmens. Zum 01.10.2026 hat Tim Sievers die Leitung des Bereichs Motor- und Unfallschaden der Zurich Gruppe Deutschland übernommen. Er folgt auf Sandra Ersfeld, die seit Mai 2026 als Head of Claims die Gesamtverantwortung für den Schadenbereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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