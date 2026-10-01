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Die Ethereum Prognose steht vor einem Paradox: Ein einzelnes Unternehmen besitzt 4,9 Prozent aller existierenden ETH, und trotzdem bleibt der Kurs unter 2.700 Dollar. BitMine meldete am 28. September 6.001.302 ETH in seiner Bilanz, im Wert von 17,2 Milliarden Dollar. Die siebentägige ETF-Zufluss-Serie über 850,8 Millionen Dollar endete am 29. September mit einem Abfluss. ETH notiert bei 2.672 Dollar, 46 Prozent unter dem Allzeithoch. Bei 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist die Frage, ob die Akkumulation den Widerstand bei 2.800 Dollar brechen kann. Während ETH gegen diese Marke kämpft, sammelt ein Presale in Bruchteilen eines Cents Kapital von Wallets, die sich vor dem Listing positionieren.

Ethereum Prognose: BitMine kauft jede Woche, während ETF-Zuflüsse ins Stocken geraten

BitMine berichtete zum 27. September über 6.001.302 ETH, 4,9 Prozent des gesamten Angebots von 122,1 Millionen Token. Chairman Tom Lee erklärte, dass BitMine seit Juni 2025 jede Woche ETH gekauft hat. 5.067.309 ETH sind über die Validator-Plattform MAVAN gebunden, 84 Prozent der Bestände. Mit 17,2 Milliarden Dollar an Krypto und Beteiligungen ist BitMine die größte Ethereum-Treasury weltweit, wie Invezz berichtet.

Spot-Ethereum-Fonds zogen in der Woche bis zum 25. September 689,9 Millionen Dollar an. Die siebentägige Serie brachte insgesamt 850,8 Millionen Dollar, bevor sie am 29. September mit 2,81 Millionen Dollar Abfluss endete, wie BeInCrypto dokumentiert. Die ETFs halten 17,79 Milliarden Dollar Nettovermögen, 5,45 Prozent der Marktkapitalisierung.

ETH notiert bei 2.672 Dollar und fiel in derselben Woche um 3,32 Prozent. Der Widerstand liegt bei 2.750 bis 2.800 Dollar. Das Glamsterdam-Upgrade wird am 6. Oktober auf dem Sepolia-Testnet getestet, Mainnet im vierten Quartal 2026. Vitalik Buterin bezeichnete das darauffolgende Hegota-Upgrade als Ethereums letzten gewöhnlichen Fork. Die Ethereum Prognose verschiedener Analysten sieht einen Zielkorridor von 2.596 bis 3.300 Dollar für den Rest des Jahres 2026. Institutionelle Akkumulation stützt langfristig, doch die größten prozentualen Gewinne lagen immer vor dem ersten Börsen-Listing eines Tokens.

Pepeto: Eigene Börse und Bridge vor dem erwarteten Binance-Listing

BitMine kauft jede Woche ETH zu 2.672 Dollar, BlackRock-Fonds ziehen Hunderte Millionen an, und der Kurs bewegt sich kaum. Das ist das Schicksal eines 233-Milliarden-Dollar-Tokens: Selbst massive Zuflüsse verschieben den Kurs nur um Prozentbruchteile. Die größten Multiplikatoren entstehen nicht bei Tokens dieser Größe, sondern beim Einstieg vor der ersten Börsennotierung.

Pepeto ist für genau dieses Fenster gebaut, indem es Haltern eine vollständige Börse bietet, bevor das Listing überhaupt stattfindet. PepetoSwap ermöglicht es Meme-Token-Händlern, direkt zu handeln, anstatt über externe Plattformen umzuleiten. Die Cross-Chain-Bridge verbindet Wallets aus anderen Netzwerken, sodass Kapital dorthin fließt, wo die frühe Gelegenheit liegt.

Jedes neue Netzwerk, das sich verbindet, bringt mehr Handelsvolumen auf die Börse und mehr Nachfrage nach dem Token. PepetoSwap erzeugt die Aktivität, die Bridge erweitert den Zugang, und dieses Zusammenspiel sorgt dafür, dass die Angebotsseite knapper wird, genau in dem Moment, in dem das erwartete Binance-Listing näher rückt.

Der Pepe-Mitgründer hinter diesem Projekt hat die Kombination aus Meme-Energie und echten Börsen-Werkzeugen geschaffen, die frühen Pepe-Haltern erhebliches Renditepotenzial eröffnete. Das feste Angebot von 420 Billionen Token wird durch ein vollständiges Audit von SolidProof abgesichert, wobei SolidProof die gesamte Codebasis geprüft und bestätigt hat, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde.

Halter bei 0,000000188 Dollar sind innerhalb dieses Systems positioniert, bevor der Handel an der Börse überhaupt beginnt. Das erwartete Binance-Listing macht dies zur Kombination, die der Kryptomarkt nur selten in einem Zyklus hervorbringt, und jeder Tag bis dahin bringt dieses Zeitfenster näher an sein Ende. Der Presale ist ausschließlich über pepetocoin.com zugänglich, und mit jedem Tag rückt das Listing näher.

Fazit

ETH-ETFs haben 850,8 Millionen Dollar in einer Woche angezogen, BitMine hält fast fünf Prozent des gesamten Angebots, und der Kurs klebt trotzdem unter 2.700 Dollar. Bei diesem Gewicht bewegt sich ein 233-Milliarden-Dollar-Token langsam. Pepetos Presale bietet den Einstieg, den es nach dem Binance-Listing nicht mehr geben wird: eine eigene Börse, eine Bridge, ein SolidProof-Audit, und der Pepe-Mitgründer hinter dem Aufbau. 10,38 Millionen Dollar sind bereits geflossen, und dieses Zeitfenster schließt sich mit dem Listing. Wer jetzt über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, sichert sich den Preis, den die Börse danach neu festlegt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Wie sieht die Ethereum Prognose für das vierte Quartal 2026 aus?

Analysten sehen ETH bei 2.596 bis 3.300 Dollar, gestützt durch das Glamsterdam-Upgrade im vierten Quartal und fast eine Milliarde Dollar ETF-Zuflüsse im September.

Warum gewinnt Pepeto während der Ethereum-Rallye an Aufmerksamkeit?

Pepeto bietet über die offizielle Pepeto-Website eine eigene Börse, eine Cross-Chain-Bridge und ein erwartetes Binance-Listing bei 10,38 Millionen Dollar eingesammeltem Presale-Kapital.