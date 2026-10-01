DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod unterzeichnet Distributionsvertrag mit VITEX Group LLC im Kosovo

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

QLUPOD AG: Qlupod unterzeichnet Distributionsvertrag mit VITEX Group LLC im Kosovo

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Herisau (pta000/01.10.2026/11:00 UTC+2)

Strategische Partnerschaft erweitert die Präsenz von Qlupod in Südosteuropa und zielt auf die Integration vernetzter Gesundheitsüberwachung in Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen

Qlupod AG, ein Schweizer Digital-Health-Unternehmen, das ein integriertes Ökosystem für vernetzte Gesundheit und Fernüberwachung entwickelt, gibt die Unterzeichnung eines Distributionsvertrags mit VITEX Group LLC für den Kosovo bekannt. Mit dieser Partnerschaft baut Qlupod seine Präsenz im Westbalkan weiter aus und schafft die Grundlage für die kommerzielle Einführung des QluPod sowie des umfassenderen digitalen Gesundheitsökosystems von Qlupod im kosovarischen Markt.

Nach ersten Treffen mit Qlupod in Pristina hat VITEX Group LLC bereits mit der aktiven Markterschliessung begonnen. Das Unternehmen hat Gespräche mit verschiedenen Akteuren des kosovarischen Gesundheitswesens aufgenommen, darunter Kranken- und Lebensversicherungen, Pharmaunternehmen und Privatspitäler.

Unter den angesprochenen Organisationen befinden sich mehrere etablierte Versicherungsanbieter im Kosovo. Gemäss VITEX Group LLC haben die ersten Gespräche konkretes Interesse daran geweckt, den QluPod, seine Technologie und die mit dem Gerät verbundenen digitalen Dienstleistungen zu evaluieren.

Die nächste Phase wird sich daher nicht nur auf den kommerziellen Vertrieb des QluPod konzentrieren, sondern auch darauf, die Lösung potenziellen institutionellen Partnern vorzustellen und zu prüfen, wie vernetzte Gesundheitsüberwachung in bestehende Gesundheits- und Versicherungsmodelle integriert werden könnte.

Gemäss den von VITEX Group LLC im Rahmen der ersten Marktgespräche gesammelten Informationen verfügen derzeit mehr als 100'000 Menschen im Kosovo über eine Krankenversicherungsdeckung. Die Partner sehen daher erhebliches Potenzial für digitale Gesundheitslösungen, welche bestehende Gesundheitsdienstleistungen ergänzen und neue Modelle für Prävention, Monitoring und Patientenversorgung ermöglichen können.

"Unser Ziel besteht nicht einfach darin, ein weiteres Medizinprodukt auf dem kosovarischen Markt einzuführen. Wir möchten gemeinsam mit Versicherungen, Gesundheitsdienstleistern und weiteren Marktteilnehmern praktische Modelle entwickeln, bei denen die digitale Gesundheitsüberwachung Teil der Patientenversorgung werden kann", erklärt Dr. Lulzim Berisha von VITEX Group LLC. "Die ersten Gespräche haben konkretes Interesse daran gezeigt, die Technologie, die Dienstleistungen hinter QluPod und die Möglichkeiten, die eine integrierte Lösung bieten kann, besser zu verstehen."

Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten für Gesundheitssysteme

Qlupod betrachtet die Entwicklungen im Kosovo als Teil einer umfassenderen Transformation, die in Südosteuropa und anderen sich entwickelnden Gesundheitsmärkten stattfindet.

Viele Länder stehen vor der Herausforderung, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern und gleichzeitig mit begrenzten Ressourcen im Gesundheitswesen, steigenden Kosten, demografischem Wandel und einem wachsenden Bedarf an kontinuierlicher Überwachung umzugehen - insbesondere bei Menschen mit chronischen Erkrankungen.

Die Digitalisierung kann bei der Bewältigung dieser Herausforderungen eine wichtige Rolle spielen.

Die Europäische Union unterstützt aktiv die digitale Transformation des Gesundheitswesens. Über Programme wie EU4Health, Digital Europe und Horizon Europe investiert die EU in digitale Gesundheitsinfrastrukturen, Gesundheitsdaten, digitale Instrumente und Dienstleistungen sowie stärker vernetzte Gesundheitssysteme. Das EU4Health-Programm nennt insbesondere die digitale Transformation des Gesundheitswesens und einen verbesserten Zugang zur Gesundheitsversorgung als strategische Ziele.

Die Europäische Kommission hat die Digitalisierung, einschliesslich eHealth, zudem als eine wichtige Reformpriorität für den Westbalkan identifiziert.

Qlupod ist der Ansicht, dass Länder, die ihre Gesundheitsstrukturen derzeit aufbauen oder modernisieren, die Möglichkeit haben, digitale Gesundheitslösungen frühzeitig zu integrieren und dadurch die traditionelle Gesundheitsinfrastruktur durch vernetzte und ortsunabhängige Versorgungsmodelle zu ergänzen.

Genau hier geht die Strategie von Qlupod über den Vertrieb eines Medizinprodukts hinaus.

Qlupod ist nicht einfach ein Unternehmen, das ein Gerät verkauft. Qlupod bietet ein integriertes digitales Gesundheitsökosystem.

Der QluPod dient als vernetztes Gerät zur Gesundheitsüberwachung, während QluApp Patienten Zugang zu ihren Gesundheitsdaten und digitalen Gesundheitsdienstleistungen ermöglicht. QluDoc ermöglicht medizinischen Fachpersonen, Patienten aus der Ferne zu überwachen und zu betreuen, während QluCare digitale Verbindungen zwischen Patienten, Familienmitgliedern, Betreuungspersonen und weiteren Vertrauenspersonen schafft.

Gemeinsam sollen diese Komponenten eine vernetzte Umgebung schaffen, in der Gesundheitsdaten von der Messung über das Monitoring bis hin zu medizinischen oder betreuungsbezogenen Massnahmen genutzt werden können.

Für Gesundheitssysteme mit begrenzten physischen Ressourcen oder Lücken beim Zugang zu medizinischen Dienstleistungen könnten solche Modelle eine Möglichkeit bieten, bestehende Infrastrukturen zu ergänzen und Monitoring sowie Betreuung über Spitäler und Arztpraxen hinaus auszuweiten.

"Kosovo ist ein gutes Beispiel dafür, weshalb wir Qlupod als Ökosystem und nicht einfach als Medizinprodukt entwickelt haben", erklärt Nikola Trajanov, Interim CEO der Qlupod AG. "Ein Gerät allein misst Daten. Ein Ökosystem kann Patienten, medizinische Fachpersonen, Betreuungspersonen und potenziell auch Versicherungspartner rund um diese Daten miteinander verbinden. Gerade in Ländern, die ihre Gesundheitsstrukturen derzeit modernisieren, sind wir überzeugt, dass digitale Lösungen ihnen dabei helfen können, bedeutende Entwicklungsschritte zu machen, ohne jede einzelne Phase der traditionellen Entwicklung des Gesundheitswesens durchlaufen zu müssen."

Trajanov ergänzt: "Mit VITEX Group LLC haben wir einen lokalen Partner, der unmittelbar nach unseren Gesprächen damit begonnen hat, relevante Marktteilnehmer anzusprechen. Genau diese Art von Partnerschaft suchen wir im Rahmen unserer internationalen Expansion: einen starken lokalen Marktzugang in Verbindung mit der Technologie und digitalen Infrastruktur von Qlupod."

Die Zusammenarbeit mit VITEX Group LLC stellt einen weiteren Schritt in der internationalen Expansionsstrategie von Qlupod in Südosteuropa dar. Aufbauend auf bestehenden Aktivitäten und Partnerschaften in der Region beabsichtigt das Unternehmen, das QlupodÖkosystem bei Patienten, Ärzten, Gesundheitseinrichtungen, Versicherungsanbietern und weiteren Akteuren des Gesundheitswesens weiter zu etablieren.

Das langfristige Ziel besteht darin, Qlupod nicht lediglich als Anbieter vernetzter medizinischer Geräte zu positionieren, sondern als digitale Infrastruktur, die Gesundheitsüberwachung, Patienten, medizinische Fachpersonen und Betreuungsnetzwerke miteinander verbindet.

Über Qlupod AG Die Qlupod AG ist ein HealthTech-Startup im Bereich Telemedizin und entwickelt innovative Lösungen, um die Gesundheitsversorgung effizienter, zugänglicher und kostengünstiger zu gestalten. Das Qlupod Ecosystem besteht aus QluPod, QluApp, QluDoc und QluCare und verfolgt das Ziel, Gesundheitsversorgung präventiver, datenbasierter und besser vernetzt zu gestalten.

Das Angebot richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinisches Fachpersonal sowie Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenständig überwachen und aktiv managen möchten.

Weitere Informationen über die Qlupod AG und ihre Produkte finden Sie unter www.qlupod.com.

Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

Kontakt: QLUPOD AG Bahnhofstrasse 23 9100 Herisau AR - Schweiz

Tel.: +41 (0)71 510 05 45 Mail: ir@Qlupod.com

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Aussender: QLUPOD AG Bahnhofstrasse 23 9100 Herisau Schweiz Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com ISIN(s): CH1222316XXX (Aktie) Börse(n): - Weitere Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1790845200137 ]

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October 01, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)