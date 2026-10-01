Frankfurt am Main (ots) -Besondere Ehrung für Deutschlands prägende Athletinnen und Athleten im Rahmen der Verleihung Sporthilfe Juniorsportler am 8. Oktober in KölnSie haben olympische und paralympische Medaillen gewonnen, Weltmeistertitel gefeiert, Millionen Menschen begeistert und den deutschen Sport über Jahre geprägt: Fußball-Olympiasiegerin und langjährige Kapitänin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft, Alexandra Popp, der ehemalige Barren-Weltmeister und Silbermedaillengewinner bei Olympischen Spielen, Lukas Dauser, der zweifache Bob-Olympiasieger aus Mailand und Cortina, Johannes Lochner, 3x3-Olympiasiegerin Sonja Greinacher und zahlreiche weitere erfolgreiche Athletinnen und Athleten werden im Rahmen der Veranstaltung "Sporthilfe Juniorsportler 2026" am 8. Oktober 2026 in Köln unter dem Motto "DANKE 2026"für ihre außergewöhnlichen Leistungen im Spitzensport gewürdigt.Gemeinsam mit der Bundesliga Stiftung, die auch die Nachwuchselite der Sporthilfe unterstützt, werden jene Athletinnen und Athleten geehrt, die ihre aktive Karriere in den vergangenen zwei Jahren beendet haben. Die Ehrung schlägt dabei symbolisch eine Brücke zwischen den Generationen des deutschen Sports: Während mit dem Sporthilfe Juniorsportler, dem bedeutendsten Nachwuchspreis im deutschen Sport, die hoffnungsvollsten Talente ausgezeichnet werden, erhalten zugleich diejenigen Anerkennung, die Deutschland über viele Jahre auf den größten internationalen Bühnen vertreten haben."DANKE 2026" steht stellvertretend für die große Anerkennung der Athletinnen und Athleten, die mit Leidenschaft, Disziplin und außergewöhnlichen Erfolgen den deutschen Spitzensport geprägt haben. Viele von ihnen waren über Jahre hinweg Teil der Sporthilfe-Familie und wurden auf ihrem Weg begleitet."Unsere Athletinnen und Athleten schenken Deutschland unvergessliche Sportmomente. An diesem besonderen Abend möchten wir ihnen die Wertschätzung entgegenbringen, die sie für ihre Leistungen, ihren jahrelangen Einsatz und ihre Vorbildfunktion für die kommenden Athletengenerationen verdienen. Wir übergeben ihnen den "Staffelstab" in die Nachaktivenkarriere, in der wir weiterhin an ihrer Seite sind", sagt Karin Orgeldinger, Sporthilfe-Vorständin für die Athletenförderung. Mit ihrer Nachaktiven-Förderung unterstützt die Sporthilfe den Übergang in neue berufliche und persönliche Lebensabschnitte und begleitet ehemalige Spitzensportlerinnen und Spitzensportler unter anderem durch Alumni- und Mentoring-Angebote.Franziska Fey, Vorstandsvorsitzende der Bundesliga Stiftung, ergänzt: "Mit der Nachwuchselite-Förderung begleiten wir die größten Talente Deutschlands zu Beginn ihrer Spitzensportlaufbahn und sind immer wieder begeistert, welch beeindruckende Karrieren, Persönlichkeiten und Vorbilder sich daraus entwickeln. Wir gratulieren allen, die heute für ihren Weg gewürdigt werden, ganz herzlich."Eine Generation deutscher Spitzensportler verabschiedet sichDie diesjährigen "DANKE 2026"-Athletinnen und Athleten vereinen zahlreiche olympische, paralympische, welt- und europameisterliche Erfolge. Gemeinsam stehen sie für Jahrzehnte deutscher Sportgeschichte und inspirieren zugleich die nächste Generation leistungsorientierter Nachwuchssportlerinnen und -sportler.Sportlerinnen und Sportler, die beim Sporthilfe Juniorsportler 2026 in Köln gewürdigt werden (in alphabetischer Reihenfolge mit Nennung der größten Erfolge):- Lukas Dauser (Kunstturnen), Olympia-Silbermedaillengewinner 2021, Weltmeister 2023, 16 Jahre Sporthilfe-Förderung- Dajana Eitberger (Rennrodeln), Olympiasiegerin 2026, zweimalige Weltmeisterin, 21 Jahre Sporthilfe-Förderung- Sonja Greinacher ((3x3-)Basketball), Olympiasiegerin 2024, WM-Fünfte 2023, 17 Jahre Sporthilfe-Förderung- Tina Christin Hermann (Skeleton), Olympia-Vierte 2022, siebenmalige Weltmeisterin, 15 Jahre Sporthilfe-Förderung- André Höflich (Snowboard), Olympia-Achter 2022, WM-Siebter 2021, 14 Jahre Sporthilfe-Förderung- Johannes Lochner (Bobsport), Zweifacher Olympiasieger 2026, fünfmaliger Weltmeister, zwölf Jahre Sporthilfe-Förderung- Thorsten Margis (Bobsport), Fünffacher Olympiasieger, zehnmaliger Weltmeister, 19 Jahre Sporthilfe-Förderung- Lisa Mayer (Leichtathletik), Olympia-Dritte 2024, Europameisterin 2022, elf Jahre Sporthilfe-Förderung- Vico Merklein (Para-Radsport), Paralympicssieger 2016, zweifacher Weltmeister 2019, 18 Jahre Sporthilfe-Förderung- Marc Muskatewitz (Curling), Olympia-Siebter 2026, Europameister 2024, 13 Jahre Sporthilfe-Förderung- Jacqueline Pfeifer (Skeleton), Olympia-Zweite 2018, dreimalige Weltmeisterin, 15 Jahre Sporthilfe-Förderung- Alexandra Popp (Fußball), Olympiasiegerin 2016, EM-Zweite 2022, 17 Jahre Sporthilfe-Förderung- Jonathan Rommelmann (Rudern), Olympia-Zweiter 2021, Europameister 2019, zwölf Jahre Sporthilfe-Förderung- Maximilian Thorwirth (Leichtathletik), Dreimaliger deutscher Hallenmeister, dreimaliger DM-Zweiter, sieben Jahre Sporthilfe-Förderung- Nelvie Tiafack (Boxen), Olympia-Dritter 2024, Europameister 2022, acht Jahre Sporthilfe-Förderung- Annika Zillekens (Moderner Fünfkampf), Olympia-Vierte 2016, fünffache Weltmeisterin, 18 Jahre Sporthilfe-FörderungNeben der Bundesliga Stiftung, die mit ihrem Engagement als Premium-Partner der Sporthilfe aktuell rund 350 der aussichtsreichsten Sporttalente, die der Nachwuchselite-Förderung der Sporthilfe angehören, finanziell und mit Angeboten zur Persönlichkeitsentwicklung - z.B. im Rahmen der Nachwuchselite-Treffen - unterstützt, engagieren sich die DEUTZ AG, Nationaler Förderer der Sporthilfe, als Presenting-Partner sowie FUNKE Sport als Medienpartner der Verleihung des "Sporthilfe Juniorsportler " in den Kategorien olympisch, paralympisch und deaflympisch.Medien-Akkreditierung:Bitte richten Sie Ihren Akkreditierungswunsch für die Berichterstattung vor Ort bei der Würdigung der genannten Top-Athletinnen und -Athleten sowie die Verleihungen "Sporthilfe Juniorsportler des Jahres 2026" unter Angabe Ihres Namens und Mediums bis spätestens Dienstag, 6. Oktober 2026, per Mail an presse@sporthilfe.de.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeYannick WenigHanauer Landstraße 16660314 Frankfurt am MainTel: 0151-11313776E-Mail: yannick.wenig@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/6362885