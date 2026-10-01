München (ots) -- Bekanntgabe der Nominierungen für den Jurypreis "Bester Schauspieler":- Hendrik Duryn für die herausragende Darstellung des Stefan Vollmer in "Der Lehrer" (RTL)- Johannes Hegemann für die herausragende Darstellung des Oliver Knöbel / der Olivia Jones in "Olivia" (ZDF)- Burghart Klaußner und Jean-Yves Berteloot für die herausragende Darstellung von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in "An einem Tag im September" (ZDF)- Publikumsvoting für die "Beliebteste Familienshow": noch bis zum 4. Oktober 2026 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting (http://www.blauerpanther.com/Publikumsvoting) abstimmen- Große Award Show am 21. Oktober in der BMW Welt MünchenExklusiv vorab verkündete stern.de heute die Nominierten des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 für den Preis "Bester Schauspieler". Wer am 21. Oktober mit der Trophäe ausgezeichnet wird, entscheidet die Jury erst kurz vor der großen Award Show in der BMW Welt:- Hendrik Duryn für die herausragende Darstellung des Stefan Vollmer in "Der Lehrer" (MadeFor Film für RTL)Die Jury (Auszug): "Hendrik Duryn spielt den Lehrer Stefan Vollmer so authentisch, dass wir kaum zwischen Rolle und Darsteller unterscheiden können. Sein Spiel überzeugt durch Glaubwürdigkeit, Engagement und viel Herzblut. Diese emotionale Wahrhaftigkeit überträgt sich in jeder Szene auf uns, das dankbare Publikum."Hendrik Duryn: "Herzlichen Dank für die Nominierung. Mein Dank, dass 'Der Lehrer' zu seinem 20. Geburtstag, die erste Klappe fiel 2006, nach 10 Staffeln und mehr als 100 Episoden, immer noch wie ein lässig unverbrauchter und zeitgemäßer Charakter daherkommt, gilt dem Team hinter all dem. Selbst wenn wir diesen Preis bekämen, die Worte auf der Bühne wären zu schnell verflogen. Daher gilt für mich an dieser Stelle, meinem Lehrmeister in Dramaturgie, Plotting, Figurenzeichnung - kurz in filmischem 'Think out of the box' - schriftlich zu danken: Christian (Seni) Munder. Executive Producer in seiner Jobbeschreibung. In meiner Beziehung zu ihm habe ich ihn als den gesamten Maschinenraum des 'Lehrers' wahrgenommen. Ich habe nicht nur Techniken, sondern auch die optimale Art der lustvollen Selbstausbeutung für ein Projekt von ihm gelernt. Wenn das Projekt selbst dir verschlungene Energie durch sein Eigenleben zurückzahlt. Danke Seni!"- Johannes Hegemann für die herausragende Darstellung des Oliver Knöbel / der Olivia Jones in "Olivia" (Florida Film für das ZDF)Die Jury (Auszug): "Johannes Hegemann gelingt eine außergewöhnliche schauspielerische Gratwanderung. Er nähert sich mit Olivia Jones einer ikonischen Persönlichkeit der deutschen Fernseh- und Kulturlandschaft mit großer Genauigkeit, ohne sich jemals in bloßer Imitation zu verlieren."Johannes Hegemann: "Ich freue mich sehr über die Nominierung für den Blauen Panther. Das ist eine tolle Wertschätzung für meine Arbeit und unseren Film. Olivia Jones zu spielen war etwas sehr Besonderes für mich und ich bin allen Menschen, die mich dabei begleitet haben und diesen Film erschaffen haben, sehr dankbar!"- Burghart Klaußner und Jean-Yves Berteloot für die herausragende Darstellung von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle in "An einem Tag im September" (ZDF-Auftragsproduktion in Zusammenarbeit mit ARTE, Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH und made in munich content & films GmbH)Die Jury (Auszug): "Hier stoßen zwei große Schauspieler aufeinander, denen wir beim klugen Denken und Sprechen ihrer Figuren sowie auf ihrem gemeinsamen Weg der langsamen Annäherung fasziniert zuschauen und zuhören dürfen. Burghart Klaußner und Jean-Yves Berteloot verfügen über die subtilen schauspielerischen Mittel, die Komplexität politischen Handelns sichtbar und begreifbar zu machen."Burghart Klaußner: "Die Nominierung als bester Schauspieler zusammen mit meinem Kollegen Jean-Yves Berteloot erfüllt mich mit großer Freude. Es war wirklich nicht abzusehen, dass ein so kompliziertes Sujet wie die Unterhaltung zweier hochrangiger Politiker über ein Jahrhundertthema, der Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland, so viel Anklang finden würde. Diese Nominierung ist zugleich eine Würdigung der wunderbaren Arbeit des Regisseurs Kai Wessel und des Autors Fred Breinersdorfer, die mir die Darstellung des Konrad Adenauer zumuteten und zutrauten."Jean-Yves Berteloot: "Ich freue mich sehr über die gemeinsame Nominierung mit Burghart Klaußner für den Blauen Panther. Teil von 'An einem Tag im September' zu sein, war sehr spannend und ein sehr wichtiger Moment für mich als Schauspieler. Ich möchte mich herzlich bei Kai Wessel und seinem tollen Team für das Vertrauen und die einmalige Chance bedanken, die einzigartige Persönlichkeit Charles de Gaulle darstellen zu dürfen."Voting für den Publikumspreis "Beliebteste Familienshow" bis zum 4. Oktober 2026Die Zuschauerinnen und Zuschauer können noch bis zum 4. Oktober 2026 unter www.blauerpanther.com/publikumsvoting abstimmen, welche der drei von der Jury als "Beliebteste Familienshow" nominierten Formate den "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 21. Oktober 2026 bei der großen Award Show mit nach Hause nehmen darf. Zur Wahl stehen:- "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf (Florida Entertainment GmbH im Auftrag von Joyn/ProSieben)- "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" mit Kai Pflaume (i&u Studios GmbH im Auftrag des NDR für Das Erste)- "Wer weiß wie wann was war?" mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab (Raab Entertainment im Auftrag von RTL)Unter allen berechtigten Voting-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern werden 2 x 2 Tickets für die große Award Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" am 21. Oktober 2026 in München verlost.Und: Es wird einen weiteren Publikumspreis geben. Vom 6. bis zum 21. Oktober 2026 sind die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut gefragt und können über den Preis "Beliebteste Social-Media-Persönlichkeit" abstimmen. Nähere Informationen hierzu folgen.Nominierte für den Jurypreis "Beste Schauspielerin" des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026- Derya Akyol für die herausragende Darstellung der Mila Göcmen in "Euphorie" (Zeitsprung Pictures GmbH im Auftrag von RTL / RTL+)- Via Jikeli für die herausragende Darstellung der Ayla Güner in "High Stakes" (Odeon Fiction GmbH im Auftrag von ZDFneo)- Magdalena Laubisch für die herausragende Darstellung der Rebecca Henselmann in "Die Nichte des Polizisten" (Gabriela Sperl für W&B Television GmbH im Auftrag von SWR und NDR in Zusammenarbeit mit EPO-Film für die ARD)Die Gewinnerin wird am 21. Oktober 2026 in der großen Award Show verkündet.Diese Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026 stehen bereits festWie im vergangenen Jahr setzt das Showkonzept des von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produzierten "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auch 2026 konsequent die Ausgezeichneten szenisch in den Mittelpunkt. Bis auf wenige Ausnahmen werden alle Preisträgerinnen und Preisträger im Vorfeld des Blauen Panther kommuniziert und erhalten einen individuell gestalteten Showmoment - entwickelt im kreativen Austausch mit ihnen selbst. Ob emotional, überraschend oder künstlerisch inszeniert: Die Ehrung wird zu einem persönlichen Erlebnis, das die Leistung der Preisträgerinnen und Preisträger auf besondere Weise würdigt.Über den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten zum "Blauer Panther - TV & Streaming Award" darf sich in diesem Jahr Johannes B. Kerner freuen. Er wurde von Dr. Markus Söder per Live-Schalte in einer Aufzeichnung seiner erfolgreichen Show "Der Quiz-Champion" überrascht.Michael Souvignier und Till Derenbach werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Dokumentationsdrama" und die herausragende Produktionsleistung in "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" (Zeitsprung Pictures GmbH in Koproduktion mit der Spiegel TV GmbH, im Auftrag von NDR, BR, SWR, WDR, RBB, MDR, HR, SR und Radio Bremen für die ARD) ausgezeichnet.Markus Brauckmann (herausragendes Drehbuch) und Christian Twente (herausragende Regie) werden mit dem Blauen Panther 2026 für den "Besten Dokumentarfilm" von "Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France" (LEONINE Documentaries im Auftrag von Sky Deutschland) ausgezeichnet.Franz Hinterbrandner und Max Reichel werden mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Factual-Entertainment-Format" für Produktion und Kamera in "In höchster Not - Bergretter im Einsatz" (Timeline Production im Auftrag des Bayerischen Rundfunks für die ARD Mediathek) ausgezeichnet.Nathan Goldblat wird mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste investigative Leistung" für die Dokumentationsserie "How to kill a puppy and get rich - Die Hunde-Mafia" (Film Five GmbH im Auftrag von Joyn/ProSieben) ausgezeichnet.Andreas Bareiss wird mit dem Blauen Panther 2026 für die "Beste Serie" und die herausragende Leistung als Produzent von "Unfamiliar" (Gaumont für Netflix) ausgezeichnet.Arndt Stüwe wird mit dem Blauen Panther 2026 für das "Beste Drehbuch" und die Leistung als Creator und Drehbuchautor von "Hundertdreizehn" (Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem ORF, dem WDR und der ARD Degeto Film für die ARD) ausgezeichnet.Staraufgebot in der Pre-Show des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" ab 17 UhrDurch die große Award Show führt in diesem Jahr erneut ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek.Schon bevor die große Show startet, können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Pre-Show ab 17 Uhr auf ein tolles Staraufgebot bei unseren Moderatorinnen und Moderatoren live im Stream freuen: Auf dem Blue Carpet empfängt Content Creator Alessandro Capasso (@sandrocap) die Stars. Cathy Hummels (@cathyhummels) ist in diesem Jahr als VIP- & Backstage-Moderatorin in der BMW Welt unterwegs und blickt für die Zuschauerinnen und Zuschauer hinter die Kulissen und spricht mit den Gästen. In der Streaming Lounge dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Twitch-Streamerin Nova (@starletnova) und Rocket Beans-Moderator und DJ Daniel "Schröck" Schröckert (@kinoplusdaniel) freuen, die mit interessanten Talks, Community-Fragen, Spielen und Einspielern auf die bevorstehende Award Show einstimmen. Ab 19 Uhr feiern die beiden mit den Zuschauerinnen und Zuschauern die Watch Party zur Live-Show auf den Twitch-Kanälen von Rocket Beans TV und Starletnova sowie bei YouTube auf dem Kino+-Kanal von RBTV.Die Pre-Show (ab 17 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19 Uhr) werden im Livestream aufwww.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung wird zudem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und wird am gleichen Abend im BR Fernsehen ab 22:45 Uhr ausgestrahlt. Die Sendung steht anschließend in der ARD Mediathek, im ZDF Streaming-Portal und in der 3sat Mediathek zur Verfügung. Auch in diesem Jahr werden Joyn und RTL+ die Pre-Show und die Award Show live streamen.Die Jury des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2026Unter dem Vorsitz von Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, setzt sich die unabhängige Jury aus erfahrenen Medienexpertinnen und -experten zusammen, die ihre Entscheidungen gemeinsam auf Basis journalistischer, kreativer und technischer Qualität der eingereichten Beiträge treffen.Die Jurymitglieder 2026 sind: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Sasha Bühler (ehem. Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Dániel Koren (RTL Deutschland), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Amazon MGM Studios), Prof. Bettina Reitz (Präsidentin der Hochschule für Fernsehen und Film München a.D.), Marco Risch (Content Creator & Creative Director), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).Partner des "Blauer Panther - TV & Streaming Award":- BMW, offizieller Mobility- und Locationpartner- Disney+, Partner- Gahrens + Battermann, Technikpartner- THE SPOT media & film, offizieller Medienpartner- TiVo, offizieller Smart TV & Streaming Tech PartnerDie Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 Group, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.Über den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Der Blaue Panther ist eine Auszeichnung aus der Branche für die Branche und geht auf eine Initiative der Bayerischen Staatskanzlei zurück, die damit die Vielfalt und Qualität der Fernseh- und Streaminglandschaft würdigt.Eine Auszeichnung mit dem Blauen Panther für deutschsprachige Produktionen für TV- und Streaminganbieter sowie Bewegtbildformate für Social Media-Plattformen ist in fünf Kategorien möglich: "Information / Journalismus", "Fiktion", "Entertainment", "Kultur / Bildung" und "Social Media". In den Kategorien "Entertainment" und "Social Media" sind zudem Publikumspreise möglich. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Zusätzlich wird ein von der Bayerischen Staatskanzlei mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben.Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und seit 2025 von RIVERSIDE ENTERTAINMENT produziert. Der Blaue Panther findet im Rahmen der MEDIENTAGE München (21. - 23. Oktober 2026) statt, die in diesem Jahr ihr 40. Jubiläum feiern.Der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" auf Social Media:Instagram:https://www.instagram.com/blauerpanther_award/LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/TikTok:https://www.tiktok.com/@blauerpanther_award?_t=8kQNBXUlzdp&_r=1YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Fink-Wuest Kommunikation GmbHPetra Fink-WuestTel: 0151-61109353pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/6362883