Berlin (ots) -Zum Start der diesjährigen Impfsaison bieten viele Apotheken deutschlandweit wieder Impfungen gegen Influenza (Grippe) und COVID-19 an. Begleitend startet die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände die Impfkampagne "Bei euch piekt's wohl".ABDA-Präsident Thomas Preis: "Wer sich gegen Influenza und COVID-19 impfen lassen will, findet in vielen Apotheken bereits ein Angebot direkt in der Nähe. Die Zahl der Apotheken, in denen Impfungen angeboten werden, hat sich in den vergangenen Jahren stetig gesteigert - in der letzten Impfsaison wurden fast 220.000 Menschen in den Apotheken geimpft und damit doppelt so viele wie zuvor. Eine repräsentative Forsa-Umfrage, die wir im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben haben, hat zudem gezeigt: Rund die Hälfte der Befragten könnte sich vorstellen, sich in einer Apotheke impfen zu lassen - wenn sie denn von dieser Möglichkeit gewusst hätten. Mit unserer diesjährigen Kampagne wollen wir deswegen noch mehr Menschen in Deutschland mit einem kleinen Augenzwinkern auf das Impfangebot in Apotheken hinweisen. Denn jede Impfung gegen Grippe und Corona nützt nicht nur dem Geimpften selbst, sondern verhindert auch das Weitertragen der Infektion auf Mitmenschen."Seit dem heutigen Donnerstag bietet die ABDA den Apotheken in Deutschland zahlreiche Kampagnenmaterialien an, mit denen die Apotheken ihre Patientinnen und Patienten auf ihr Impfangebot hinweisen können. Weitere Informationen zu Impfungen in Apotheken sowie eine Impf-Apothekensuche finden Verbraucherinnen und Verbraucher außerdem unter www.die-apotheken.de. Auch über ihre Social-Media-Kanäle wird die ABDA die Kampagne "Bei euch piekt's wohl" in den kommenden Wochen ausrollen. Und ab Anfang November - pünktlich zur Impf-Aktionswoche des Bundesgesundheitsministeriums - wird die Kampagne auch im öffentlichen Raum zu sehen sein.Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Impfungen gegen Influenza und COVID-19 für bestimmte Personengruppen. Für die saisonale Influenza liegt der empfohlene Impfzeitraum zwischen Oktober und Mitte Dezember. Der Impfschutz baut sich innerhalb von etwa zwei Wochen auf.Weitere Informationen unter www.abda.de. Dort sind vier weitere Impfplakate zu sehen.Pressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004 132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004 134, u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6362882