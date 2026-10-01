Hannover/Berlin (ots) -Fortsetzung Subhead: übernimmt 2026 die SchirmherrschaftHannover/Berlin (1. Oktober 2026). Hitze und Trockenheit haben in diesem Jahr deutliche Spuren auf Deutschlands Feldern hinterlassen. Die Getreideernte fällt nach dem aktuellen Erntebericht um bis zu einem Zehntel geringer aus als im Vorjahr. Gerade zum Erntedank erinnern diese Zahlen daran: Eine gute Ernte ist keine Selbstverständlichkeit. Lebensmittel verdienen Wertschätzung - ebenso wie die Arbeit der Menschen, die sie erzeugen und verarbeiten.Diese Erfahrung steht im Mittelpunkt von "5000 Brote - Konfis backen Brot für die Welt". Am kommenden Erntedanksonntag am 4. Oktober startet die bundesweite Aktion. Bis zum Advent gehen Konfirmandinnen und Konfirmanden gemeinsam mit Bäckerinnen und Bäckern in die Backstuben. Sie lernen das Bäckerhandwerk kennen und teilen ihre selbst gebackenen Brote in der Gemeinde. Spenden für die Aktion kommen Bildungsprojekten von Partnerorganisationen von Brot für die Welt zugute.2026 übernimmt Bischöfin Kirsten Fehrs, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die Schirmherrschaft für "5000 Brote". Gemeinsam mit Roland Ermer, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks und langjähriger Schirmherr der Aktion, begleitet sie die bundesweite Kampagne.Kirsten Fehrs, Ratsvorsitzende der EKD: "'Gebt ihr ihnen zu essen!'" - so heißt es in der biblischen Geschichte von der Speisung der Fünftausend. Genau darum geht es im Kern auch bei unserer Aktion 5000 Brote: Menschen teilen, was sie haben - ihre Zeit, ihre Kraft und ihre Hände. Und aus all dem wird mehr, als man erwartet hätte: Handwerk mit Herz."Ziel der Aktion sei, so die Ratsvorsitzende weiter, Geld für Bildung und Ausbildung junger Menschen weltweit zu sammeln. "Denn die ist in vielen Ländern ja überhaupt nicht selbstverständlich. Mich hat diese wunderbare Aktion von jungen Menschen für junge Menschen schon immer beeindruckt. Umso mehr freue ich mich, sie nun gemeinsam mit dem Deutschen Bäckerhandwerk als Schirmherrin zu begleiten.""5000 Brote" verbindet die praktische Erfahrung in der Backstube mit globalem Lernen. Die Jugendlichen beschäftigen sich mit den Lebensrealitäten junger Menschen in anderen Teilen der Welt und erfahren, wie wichtig Bildung für Zukunftschancen ist. 2026 stehen beispielhaft Projekte von Partnerorganisationen von Brot für die Welt in Mosambik und Argentinien im Mittelpunkt.Dagmar Pruin, Präsidentin Brot für die Welt: "Der Wunsch junger Menschen nach Bildungsangeboten, Gemeinschaft und beruflicher Qualifizierung besteht im Globalen Süden genauso wie hier. Sie sind Grundlage für neue Perspektiven und ein selbstbestimmtes Leben. Gerade in Zeiten voller Widersprüche, Zweifel und Herausforderungen ist es so wichtig, dass sich junge Generationen verstehen, stützen und solidarisch zeigen. '5000 Brote' ebnet genau dafür den Weg."Seit dem bundesweiten Start der Aktion "5000 Brote - Konfis backen Brot für die Welt" im Jahr 2014 haben sich mehr als 68.800 Konfirmandinnen und Konfirmanden beteiligt und fast 253.000 Brote gebacken. Sie verbindet Erntedank, Konfirmandenarbeit und Bäckerhandwerk mit einem konkreten Zeichen weltweiter Solidarität. Die Aktion wird gemeinsam von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks und Brot für die Welt getragen.Weitere Informationen und Materialien für Gemeinden und Bäckereien: www.5000-brote.dePressekontakteTommy Ramm, Pressesprecher i. V. Brot für die WeltTel.: 030 65211 1225,Mobil: 0162 255 3859tommy.ramm@brot-fuer-die-welt.deCarsten Splitt, Pressesprecher EKDT. +49(511) 2796-269presse@ekd.deDiese Pressemitteilung wird von den Pressestellen von Brot für die Welt und der EKD zeitgleich verschickt. Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6362879