Elmshorn (ots) -Das Futterhaus spendet zum Welttierschutztag insgesamt 50.000 Euro. Davon erhält die Deutsche Wildtier Stiftung 40.000 Euro für ihre Arbeit im Nationalen Naturerbe. Weitere 10.000 Euro gehen an drei Tierschutzeinrichtungen in Hamburg und Elmshorn.Seit sechs Jahren unterstützt Das Futterhaus mit Spenden die Arbeit der Deutschen Wildtier Stiftung auf Flächen des Nationalen Naturerbes. Dort werden ökologisch wertvolle Naturflächen dauerhaft für den Natur- und Artenschutz gesichert. Naturnahe Wälder können sich ohne Eingriffe durch den Menschen entwickeln, andere Flächen werden entsprechend ihren Schutzzielen gepflegt. So bleiben Lebensräume und Rückzugsorte für heimische Wildtiere und Pflanzen erhalten. Die Spende aus diesem Jahr fließt konkret in die Flächenschutz-Arbeit auf der Naturerbefläche Steinhagen in Mecklenburg-Vorpommern. Dort soll ein Stauschacht vor die entwässernden Gräben gebaut werden, um die moorigen Böden des Erlenbruchs in einen nassen, naturnahen Zustand zurückzuführen. "Der Lebensraum auf der Fläche in Steinhagen ist abhängig von Wasser. Durch die Wiedervernässung fördern wir Arten, die mit diesem Lebensraum verbunden sind und betreiben gleichzeitig Klimaschutz, indem wir Kohlenstoff- und Wasserspeicher wiederherstellen", erklärt Marie Geisler, aus dem Flächenteam der Deutschen Wildtier Stiftung.Zusätzlich unterstützt Das Futterhaus drei Einrichtungen, die sich für Tiere in der Region einsetzen: Das Franziskus-Tierheim in Hamburg erhält 5.000 Euro, die Tiertafel Hamburg 2.500 Euro und das Tierheim Elmshorn ebenfalls 2.500 Euro. Damit verbindet Das Futterhaus zum Welttierschutztag zwei Anliegen: konkrete Hilfe für Tiere vor Ort und langfristiges Engagement für den Erhalt natürlicher Lebensräume.Fragen beantworten gern:DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KGNadine Giese-Schulz, Ricarda GürneE-Mail: presse@futterhaus.comOriginal-Content von: DAS FUTTERHAUS-Franchise GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119466/6362875