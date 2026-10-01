Le Locle (ots) -Mit der neuen PRX Quartz Chronograph ergänzt Tissot eines seiner bekanntesten Modelle um eine präzise Chronographenfunktion und erweitert die PRX-Kollektion um eine sportlich-elegante Variante.Die Kollektion besticht durch ihre integrierte Silhouette, die Verarbeitung aus Edelstahl und ihre ausgewogenen Proportionen. Sie verkörpert den selbstbewussten Charakter der PRX und verbindet ihr markantes Design mit der Präzision und Zuverlässigkeit eines Quarz-Chronographenwerks.Das 41-mm-Edelstahlgehäuse überzeugt mit geformten Drückern, die sich nahtlos in die Silhouette der Uhr integrieren und ihre charakteristische, sportlich-elegante Ästhetik betonen.Genau auf die SekundeDas vertikal gebürstete Zifferblatt wird durch kreisförmige Zähler strukturiert, die dem Modell Tiefe und Ausdruckskraft verleihen.Eine bei 4 Uhr platzierte Datumsanzeige fügt sich auf natürliche Weise in das Design ein, während mit Super-LumiNova beschichtete Zeiger in Stabform und Indizes eine optimale Ablesbarkeit unter verschiedensten Lichtverhältnissen gewährleisten.Diese Anzeigen werden von einem Quarz-Chronographenwerk angetrieben, das eine präzise Zeitmessung ermöglicht.Drei VariationenDie PRX Quartz Chronograph ist mit drei unterschiedlichen Zifferblattausführungen erhältlich und offenbart dabei verschiedene Facetten ihres Charakters.Das silberne (https://www.tissotwatches.com/de-de/T1374171103100.html) Zifferblatt wird durch Indizes in Roségold betont und verleiht ein wärmeres optisches Gleichgewicht.Die schwarze (https://www.tissotwatches.com/de-de/T1374171105100.html) Version besticht durch vernickelten Indizes, die für einen stärkeren Kontrast sorgen und den Chronographenzählern mehr Ausdruck verleihen.Die blaue (https://www.tissotwatches.com/de-de/T1374171104100.html) Variante vermittelt ein besonders intensives Gefühl von Tiefe, wobei die vertikal gebürstete Oberfläche Reflexe entstehen lässt, die sich mit jeder Bewegung des Handgelenks verändern.Ganz im Sinne der PRXDie PRX Quartz Chronograph eröffnet ein neues Kapitel für eine der herausragendsten Kollektionen von Tissot.Basierend auf einem Design, das sich in der zeitgenössischen Uhrmacherei zu einer Referenz entwickelt hat, bietet dieses Modell eine neue Perspektive, ohne dabei die Identität der PRX zu vernachlässigen.Vom Wesen her wirkt sie vertraut, unterscheidet sich jedoch hinsichtlich ihrer Zielsetzung und erweitert die Geschichte der PRX um eine neue Facette.Pressekontakt:Pressekontakt:Carina BronnerPublic Relations Tissot DeutschlandThe Swatch Group (Deutschland) GmbHFrankfurter Straße 20D - 65760 EschbornMobil: +49 170 91 20 944Carina.bronner@swatchgroup.comOriginal-Content von: Tissot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148436/6362896