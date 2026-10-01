US-Forscher:innen haben untersucht, wie Pkw und Apps Daten sammeln und ob sie sie an Dritte weitersenden. Als besonders datenhungrig erwies sich Tesla, während Honda auf die Ergebnisse mit einer Verschärfung seiner Praktiken reagierte. Moderne vernetzte Fahrzeuge sowie dazugehörige Apps sammeln per Mobilfunk- oder GPS-Verbindung Daten über ihre Nutzer:innen. Was mit diesen Daten passiert, bleibt aber weitgehend im Dunkeln. Gemeinsam mit der Verbraucherorganisation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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